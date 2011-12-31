Биотехнологии получат этическую оценку Церкви

Как может относиться Церковь к экстракорпоральному оплодотворению и манипуляциям с эмбрионами человека? Каковы последствия и перспективы применения биотехнологий?

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла с 22 по 25 января 2012 года в Москве пройдут XX Рождественские чтения. В рамках церковно-медицинской секции пройдет конференция «Этика и мораль в современной медицине». Докладчики, познакомят участников с этическими проблемами, которые ставят перед обществом новейшие репродуктивные и клеточные технологии.

У кого из пяти родителей больше прав на ребенка? Не так давно в США прошел бракоразводный процесс, и судья затруднился решить – с кем из пяти родителей должен остаться ребенок. Разводилась супружеская пара, которая некоторое время воспитывала своего малолетнего ребенка. Правда, ребенка пара родила не самостоятельно, а с помощью услуг суррогатной матери, а для зачатия ребенка пара купила генетический материал двух анонимных доноров. Таким образом, супружеская пара стала только «заказчиком» ребенка, не имея с ним никакой степени кровного родства. При разводе судья решил, что у «матери-заказчика» не больше прав, чем у биологической матери. В итоге суд постановил, что у ребенка родителей нет совсем.

На форуме будет представлен проект этического кодекса православного врача, проект представит доктор философских наук, заведующая кафедрой биомедицинской этики РНИМУ им. Пирогова Ирина СУЛУЯНОВА. Также будут обсуждаться этические проблемы современного акушерства – с докладом на эту тему выступит кандидат биологических наук, сотрудник ВИНИТИ РАН Нина СОКОЛОВА.

Diaconia.ru

