В УПЦ планируют изменить название Свято-Успенской Киево-Печерской лавры

Комиссия по делам монастырей при Священном Синоде Украинской Православной Церкви предложила не включать в названия храмов и монастырей УПЦ приставку «Свято-», оставить этот приставку только в названиях таких храмов и монастырей, как «Свято-Троицкий» и «Свято-Духовский», а также - изменить название Свято-Успенской Киево-Печерской лавры на «Киево-Печерская Успенская лавра».

Об этом, в частности, говорится в годовом отчете Комиссии, опубликованном в «Православному віснику».

Кроме того, в отчете было предложено рекомендовать епархиальным архиереям перед представлением на рассмотрение священного Синода просьбы об открытии нового монастыря создавать собственным решением архиерейский двор, образовывая при нем монашескую общину. Решение же о преобразовании общины в монастырь рассматривать на Синоде не раньше, чем через год.

Также будущий наместник монастыря должен пройти стажировку в одном из крупных монастырей УПЦ под наблюдением члена комиссии.