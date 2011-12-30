Предстоятель УПЦ сегодня впервые помолился вне больничных стен

Сегодня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР впервые за последние 2,5 месяца, в течение которых он проходил лечение в одной из киевских клиник, молился за Божественной литургией и принял святое Причастие вне больничных стен.

Как сообщает пресс-офис Предстоятеля УПЦ, вместе с Предстоятелем УПЦ во время богослужения, совершенном в Покровском женском монастыре столицы секретарем Предстоятеля архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (ДРАБИНКО) и епископом Васильковским ПАНТЕЛЕИМОНОМ, молились насельницы обители и медперсонал.

По словам архиепископа АЛЕКСАНДРА, израильские специалисты и ведущие геронтологи Украины, под наблюдением которых проходит реабилитацию Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР, оценивают состояние больного как «улучшающееся и имеющее позитивную динамику».

