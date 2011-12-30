В РПЦ создан Патриарший совет по вопросам семьи
00:11, 30 декабря 2011Православие
0
И защиты материнства
На состоявшемся 27-28 декабря заседании Священного Синода Русской Православной Церкви принято решение об образовании Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства, сообщает Патриархия.ru.
Совет создан в целях разработки и осуществления системного комплекса мер по преодолению кризиса семейных ценностей в обществе и церковной поддержке семьи.
Заместителем его председателя в лице патриарха назначен глава синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Смоленский и Вяземский РПЦ Пантелеимон.
Совет займется популяризацией семейных ценностей, поддержкой многодетных семей и одиноких матерей, противодействием абортам, помощью сиротам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter