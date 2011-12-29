Дракономания - 2012

Донбасс Православный

Телефонный звонок разрезал тишину на кусочки, экран мобильного радостно сообщал, что звонит моя близкая подруга. И это означало лишь одно – тур по магазинам в этот вечер мне стопроцентно обеспечен. Что ж, мы вооружены и опасны, мы вчера зарплату получили….

Со всех ног мчимся в самый большой торговый центр. И с порога нас ослепляют огни новогодних гирлянд, гигантский «дед Мороз» из папьемаше заполнил собой большую часть воздушного пространства, витрины усыпаны блестками и серпантином. Повсюду виднеются плакаты с сомнительными лозунгами, но мы стараемся не обращать на все это внимание. У нас важная миссия и отвлекаться по уставу нам не положено.

… повсюду были драконы

Через некоторое время меня начинает охватывать чувство легкой паранойи – всюду, куда бы ни ступала моя нога, будь то магазин обуви или, скажем, сувенирная лавка – повсюду были драконы. Плюшевые, рисованные, из пластика и шоколада. Большие и маленькие, зеленые и красные… Казалось, в одночасье мир изобрел новую религию – драконопоклонство. Причем к каждой фигурке прилагались какие-то «ценные указания», мол, в год дракона вам следует делать то-то и то-то, и уж тогда, быть может, наверное, вполне вероятно, счастье, богатство и прочие блага хлынут в ваш дом, как вода из дамбы.

В народе этот образ использовали как символ погибели

И на сцену моих мыслей вышла задумчивость. Собственно говоря, а что же я знаю про драконов? Ведь фольклор ясно дает понять, что эти чудища всегда несли смерть и разруху в человеческий мир. Один трехглавый змей Горыныч чего стоит! Губил люд, не покладая сил, так сказать, трудился денно и нощно над повышением уровня смертности в деревнях.

Ну а если присмотреться еще тщательнее, если рассматривать фольклор не как красивые сказки, а как истинные символы, то, что же можно увидеть в драконе? Змия, изрыгающего пламя… Ничего не напоминает?

В виде змеи проник лукавый в Эдемский сад для того, чтобы искусить первых людей, для того, чтобы спровоцировать их на грех. Это привело к изгнанию из Рая, все живое ополчилось против человека, даже земля стала рождать «тернии и волчцы». И недаром в народе этот образ использовали как символ погибели. Дракон не желает нам добра, он жаждет нашей крови и страданий.

Место дракону – под копытами коня святого Георгия

Так почему же мы должны приобретать драконов, которые индустрия предлагает нам во всем разнообразии?! Это чистое язычество, модное веяние далеких восточных стран, культура и ментальность которых претит православной славянской душе. Это попытка отречься от Истины и Свободы во имя поклонения тленным предметам.

Такие размышления подогревали затаившееся в душе негодование, и я предложила подруге сменить обстановку. Пешая прогулка. Наш путь лежал через парк кованых фигур, среди которых мы увидели скульптуру великомученика Георгия Победоносца, который пронзает копьем змия. И вспомнились слова одного священнослужителя о том, что место дракону – под копытами коня святого Георгия.