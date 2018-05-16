Пресс-секретарь митрополита УПЦ: Святой Георгий Победоносец да будет православным символом 2012 года!

«В НОВОМ ГОДУ ВМЕСТО ДРАКОНА ДАРИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА!»

Драконы ныне повсюду, и рядом с православными календарями на 2012 год с ликами святых и Богородицы можно увидеть и различные творчески интерпретированы рисунки змеев - всех мастей и калибров. Ведь по восточному календарю наступающий год - год дракона.

Каждый из нас решает сам, что покупать и нести домой - лик святого или морду змея. Но в детсадах и школах в предновогодние праздники детям раздают подарки, где среди конфет - фигурки и открытки с драконами. Немало православных родителей выражают обеспокоенность по поводу появления в своих домах этих изображений. Как объяснить ребенку, что не стоит увлекаться игрой со змеями, да и вообще, слишком радоваться таким подаркам?

Я бы не придавал этим подаркам большого религиозного значения в глазах детей. Люди, которые дарят дракончиков, не намерены сделать нечто плохое. Они лишь следуют современной моде и по той традиции, которая уже сложилась в нашем обществе - когда мы отмечаем не Новый год благости Господней, а живем как бы по восточному календарю.

Но это тот случай, когда у православных есть возможность поступить несколько парадоксально - с точки зрения светского человека. Потому что, действительно, дракон в христианской традиции - образ зла. Но у нас есть образ победы над злом - святой великомученик Георгий, побеждающий дракона (змея).

Поэтому хотелось бы обратиться ко всем православным верующим: в новом году дарите друг другу, своим друзьям и знакомым именно образ Георгия Победоносца (Юрия-Победоносца). Таким образом, находясь в общей традиции, когда везде одни драконы, мы можем еще раз показать, что христианство побеждает зло, и попытаться преодолеть эту нерелигиозную традицию.

А святой великомученик Георгий, победитель драконов, да будет православным символом 2012 года!

«В ДЕНЬ СЕЙ ГОСПОДЬ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ИЗБРАННЫХ - С КЕМ МЫ НА САМОМ ДЕЛЕ»

В этом году новогодняя ночь - с субботы на воскресенье. Это последнее воскресенье перед Рождеством, поэтому многие хотели бы причаститься. Но подготовка к Причастию - это не есть и не пить после полуночи - как раз тогда, когда вся страна будет поднимать бокалы с шампанским за уходящий год, и новый. Как быть православным верующим в этом случае?

В этом году у православных христиан есть уникальная возможность встретить Новый год - в храме. Это уже многолетняя благочестивая православная традиция, но в этом году она наиболее актуальна, ведь Новый год приходится с субботы на воскресенье. А каждый православный христианин в воскресенье предстоит в храме на богослужении. И если совместить эту необходимость с многолетней традицией служить богослужение ночью, мы также можем привлечь внимание к христианскому отношению к светскому празднику Нового года. Он не более Воскресения Христова, но он существует в нашей жизни. И поэтому Церковь предлагает верующим, придерживающихся традиций празднования Нового года, посетить в эту ночь храм, присутствовать на Божественной литургии, если есть такая возможность, причаститься Святых Христовых Таин, а уж потом пойти за семейный стол.

Я думаю, что благодатью Божьей, новогодним Богослужением, этот праздник освятится и будет выглядеть по-иному. Уже не будет нужды в лишнем и пустом весельи, салютах на площади, или сидении перед экраном телевизора, ведь это - ненастоящее.

А вот поблагодарить в храме Бога за год, который мы прожили, и попросить благословения на начинающийся год, думаю, в этом есть более глубокий смысл, чем просто весело отметить первый день второго месяца зимы.

Относительно того, как быть с причастием в воскресенье, 1 января, то ненапрасно в минувшее воскресенье в православных храмах читался отрывок из Евангелия о званных на ужин. «Много званых, да мало избранных» - в этом году эта притча имеет для нас еще один смысл, новогодний. Ведь накануне 1 января каждый из нас будет решать, что ему делать: идти на богослужение или садиться за новогодний стол. И я желаю, чтобы все мы были среди избранных: кто пришел на богослужение в полночь, а кто не поленился и пришел утром. В этот день Господь будет испытывать, что для нас является настоящей ценностью, что для нас важно и с кем мы есть в действительности.

«Православие в Украине»