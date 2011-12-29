«Место встречи – «Остров классики»: всеукраинская премьера «Рождественской оратории» митрополита Илариона (Алфеева)

Православие в Украине

Человечество долгие тысячелетия шло к Рождеству. Об этом – многочисленные пророчества и чаяния Ветхого Завета. Но об этом и многие памятники культуры, в том числе – поэтические и музыкальные. В преддверии празднования Рождества Христова, 26 декабря, Центр Православной Культуры «Лествица» представил вниманию любителей классической музыки очередную, девятнадцатую по счету встречу на «Острове классики». На этот раз в Академическом театре оперы и балета прозвучало знаменитое музыкальное произведение выдающегося деятеля современного Православия, богослова и замечательного композитора митрополита Илариона (Алфеева) «Рождественская оратория».

Впервые мир услышал звуки этой музыки в декабре 2007 года в Вашингтонской кафедральной базилике. Затем «Рождественская оратория» прозвучала в концертных залах Нью-Йорка, Бостона и в Москве. Каждый концерт завершался овациями слушателей. И вот это уникальное произведение для хора, оркестра и солистов впервые было исполнено в Украине. Всеукраинская премьера состоялась по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея.

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение!» (Лк. 2,14). Именно эти слова ангельского славословия Новорожденного Сына Божьего и послужили толчком к рождению оратории для автора. Удивительно, но родилось это произведение на берегах Туманного Альбиона, а точнее – в Лондоне, когда автор решил прогуляться по набережной Темзы. Уже окрыленный успехом «Страстей по Матфею», владыка Иларион осознавал, что вслед за музыкальной повестью о Крестной Жертве Спасителя должен последовать рассказ о Его Воскресении – «Пасхальная оратория». Но у Бога свои планы на нашу жизнь! Поэтому именно в Англии, и именно в тот вечер в сердце у композитора зазвучал ангельский хор «Слава в Вышних Богу…». Немедля ни минуты, владыка вернулся в гостиницу и записал его на бумаге. Этот хор стал смысловым краеугольным камнем оратории, ее альфой и омегой, начальным толчком и завершением.

А перед ангельским хором, звучание которого так мастерски передают чистые детские голоса, слушатель, услышав во вступлении хоровую фугу «Приидите, поклонимся», неожиданно для себя осознает планетарность Рождества, удивительный масштаб события, происшедшего в глубине тихой пещеры, на окраине земного мироздания, но превосходящего все, что было до него, своей значимостью. Через эту музыку человек осознает, насколько далеки мы, с нашими елками, игрушками и застольем, от глубинного понимания праздника.

Далее внимательный слушатель проникается словами древнего ветхозаветного пророчества о Рождестве, после – слышит, как архангел Гавриил благовествует Пречистой Деве о том, что она родит Сына Божьего. И так – через все Евангельские события, созерцая пещеру с Богомладенцем, вслушиваясь в пение ангелов, а после – переживает вместе со святым семейством бегство в Египет и оплакивает невинных Вифлеемских младенцев. Удивительный, пронзительно точный взгляд верующего человека на Рождество запечатлён на страницах партитуры митрополита Илариона. Он объединяет сразу несколько праздников, связанных единой цепочкой событий — и Благовещенье Пресвятой Богородицы, и Сретенье Симеона Богоприимца, и Рождество Христово.

А в конце «Рождественской оратории» текст апостола и евангелиста Иоанна Богослова дает исчерпывающий ответ на главный вопрос: зачем Сын Божий пришел в наш мир и родился на этой земле.

В едином целом произведение являет собой захватывающе интересную мистерию как с литературной, так и с музыкальной точек зрения. Но еще «Рождественская оратория» — это творческая попытка перенести богослужение на сцену концертного зала, раздвинуть рамки церковной аудитории за счет любителей классической музыки.

Всеукраинскую премьеру «Рождественской оратории» исполнили: Академический симфонический оркестр Харьковской областной филармонии под управлением главного дирижера и художественного руководителя — заслуженного деятеля искусств Украины Юрия Янко; Лауреат международных и всеукраинских конкурсов и фестивалей — Хор мальчиков и юношей Харьковской средней специализированной музыкальной школы-интерната (художественный руководитель и дирижер — Алексей Кошман) и Академический хор им. Вячеслава Палкина Харьковской областной филармонии (художественный руководитель и главный дирижер — Андрей Сиротенко). Солисты: Наталья Поликарпова (сопрано), Игорь Сахно (бас, чтец). Традиционно ведущим концерта был полюбившийся днепропетровской публике музыковед из Киева диакон Николай Лысенко.

На творческом вечере присутствовали представители власти и интеллигенции, культурной и искусствоведческой сферы, духовенство, студенты, молодежь и горожане — настоящие ценители высокого искусства. В зале стояла удивительная, глубокая, напряженная, молитвенная тишина. А ведь далеко не все присутствовавшие были православными христианами, были и светские люди, и люди вообще ничего не знающие о вере Христовой, но все они соприкоснулись с духовностью Православия. Можно с уверенностью сказать, что общая драматургия произведения – от мрака к свету, от Ветхого Завета к Новому, от томительного ожидания пришествия Мессии к ликующей радости о спасении человечества воплотившимся Богом – не оставили равнодушным никого. Продолжительные овации завершили концерт, который еще на один шаг приблизил нас к торжественному мигу Христова Рождества.

***

Нас, православных христиан, живущих по юлианскому календарю, отделяют от Великого Праздника считанные дни, а измеряющие время по григорианскому стилю уже вошли в радость Рождества. Но какими дарами человечество сегодня встречает этот день?

В Нигерии, например, в храмах взрывы уносят человеческие жизни, превращая собравшихся возле Вифлеемского вертепа в исповедников, свидетельствующих о вере своей кровью. Ну, а на политкорректном Западе и за океаном пытаются заменить термин Рождество (по-английски Christmas) на безликое Xmas, тем самым изгоняя Христа из празднования Дня Его Рождения.

Да, Господи, нам нравится наряжать Рождественскую елку и есть Рождественского гуся. Но нам почему-то страшно заглянуть Тебе в глаза. Почему? Может, у нас нет для Тебя подарка и нам от этого стыдно? Может быть, потому, что, привыкнув получать и дарить на праздник безделушки, мы пришли к Вифлеемской пещере с пустыми руками, и, что гораздо более страшно – пустыми сердцами?

Восточные цари-волхвы преподнесли младенцу Христу золото, ладан и смирну. Глубочайшим символизмом обладают эти дары: золото означает Царственное достоинство. Древних волхвов не смутили ясли для скота, сено и домашние животные, согревающие Дитя своим дыханием – они знали, что перед ними Царь. Могли ли они представить себе, что Этот Правитель даст миру новую конституцию – Святое Евангелие, которая окажется сильнее всех других человеческих законов, и положит в основание нашего сознания понятие жертвенной любви?

И ладан принесли волхвы: ведь Этот Младенец – еще и Первосвященник, Истинный Глава Церкви, которую, по Его слову, не одолеют адовы врата.

И смирну принесли волхвы. Наверное, было им открыто, что земной путь Христа – это путь от Вифлеемской Пещеры на Голгофскую гору. И что отдаст Он себя на добровольное заклание за грехи мира, и что убьют Его, и похоронят. И помажут смирной Его истерзанное за род людской Тело, кладя Его в гроб. Выйдя из пещеры Младенцем, Он опять телесно вернется в пещеру, совершив величайшее в истории Вселенной Жертвоприношение.… Но на третий день выйдет из неё, чтобы Жизнью Своей в величайшем чуде Воскресения победить Смерть – и сделать это ради каждого из нас.

Мыслим ли мы сегодня о Рождестве такими категориями? Отнюдь не всегда! Господи, прости нас, ибо вместо даров – золота, смирны и ладана, символизирующих признание Тебя нашим Царём и Искупителем на Кресте, мы несем Тебе в наших душах бесполезный груз суеты и житейских попечений. Мы по-прежнему созидаем себе ложных кумиров и пытаемся насладиться временным, вытесняя из сознания память о Небе. Мы по-прежнему изгоняем Тебя на периферию нашей жизни, не желая открывать перед Тобой двери сердца, как некогда жители Вифлеема отказывались пустить в свои жилища молодую Мать, готовящуюся родить Младенца – не найдя пристанища на земле, Спаситель вынужден был рождаться под землей – в убогой пещере для скота. И лишь Ангелы воспевали: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение!».

И действительно, стоит человеку дотронуться до тайны Боговоплощения, душа часто умягчается, и в нас появляется желание делать добро даже иногда помимо нашей огрубевшей воли. Особенно ярко способствует этому именно Рождество – когда мы видим, как Всемогущий Бог принимает вид беспомощного Младенца, нуждающегося в защите и тепле. Этим разрушается стена между Богом и нами, и не остается более препятствий для нашей с Ним встречи.

Искусство может быть одним из даров Христу. Оно становится таким даром тогда, когда исповедует Христа Царем, когда воспевает Новый Завет, данный Христом-Первосвященником, и, наконец, тогда, когда главным символом духовного очищения в таком искусстве становится искупительная Голгофская Жертва Спасителя. Всем этим критериям в полной мере отвечает признанная во всем мире «Рождественская оратория» митрополита Илариона (Алфеева).

Но у этого произведения есть еще одна важнейшая миссия: изменить сегодня наше сознание. Преобразить наши души и воспламенить сердца любовью к Богу – ведь именно тогда сердце каждого из нас превратится в драгоценный дар, который можно будет принести в Рождественскую пещеру и положить у ног Богомладенца.