В Украине начал работу первый епархиальный видеоканал на YouTube

Православные новости Запорожья» – с таким названием начал работу первый епархиальный канал, появившийся в Украине на канале YouTube.

В начале презентации присутствующим была продемонстрирована видеозапись новостного ролика об освящении престола храма во имя св. Петра и Февронии со словом Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Луки Архиепископа Запорожского и Мелитопольского, изготовленного епархиальным отделом по связи со СМИ. Первый сюжет, с которого начинается видеоканал, это первая служба на Запорожской кафедре владыки Луки, а дальше события расставлены по хронологии, до сегодняшних дней.

Главная задача веб-ресурса – показать все стороны церковной жизни, а потому создатели не намерены ограничиться лишь официальной информацией. На канале будут представлены и материалы о жизни епархий, и актуальные комментарии, а в перспективе планируется производство собственных фильмов в формате, адаптированном для интернет-аудитории.

В дальнейшем, для удобства пользователей материалы будут сгруппированы в несколько разделов (плейлистов); для облегчения поиска роликов можно также использовать ключевые слова. В числе плейлистов – «Архиерейское богослужения», «Проповеди», «Социальное служение» и др. Планируется, что особый интерес будет представлять раздел «Актуальное», где будут размещены ролики с высказываниями правящего архиерея и священнослужителей по вопросам современности и духовной жизни.

За две недели работы канала в неофициальном (закрытом) режиме показало достаточно стабильный рост интереса к каналу. Его уже посмотрели 284, а видео – 646 человек, есть уже подписчики не только с Украины, но из Сербии, Болгарии, Канады, Италии и России.

«Мы заинтересованы не в массе людей, а в том, чтобы они открывали для себя новый мир веры, – подчеркнул протоиерей Александр Овчаренко. – Даже если один человек отойдет от экрана с интересом и измененным сердцем – это уже очень много».

Чтобы получать уведомления о добавлении новых материалов видеоканала «Православные новости Запорожья» необходимо зарегистрироваться на портале YouTube (иметь аккаунт) и оформить подписку на канал.

Cсылка на раскрытый список «Все видео» -http://www.youtube.com/user/orthodoxnewsZ#p/u

Ссылка на канал – http://www.youtube.com/user/orthodoxnewsZ

Информационному отделу Запорожской епархии удалось сочетание двух вещей, которые еще недавно считались не сочетаемыми – творческий ум и послушание Церкви, журналистский талант и смирение, способность быстро организовывать интервью, написать яркий текст, и в то же время отказавшись от каких-либо амбиций, терпеливо, разумно и доброжелательно говорить о Церкви самым разным людям, не вступая с ними в полемику.

Пресс-служба Запорожской епархии