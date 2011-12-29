7 января состоится Митрополичья Рождественская елка
14:07, 29 декабря 2011Православие
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«Рождественский вертеп-2012»
7 января в 14.00 в Национальной опере Украины состоится традиционная Митрополичья Рождественская елка «Рождественский вертеп-2012» для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.
Организаторы праздника: Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи и Союз православной молодежи во имя преподобного Нестора Летописца.
Официальный сайт УПЦ
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