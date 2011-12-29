7 января состоится Митрополичья Рождественская елка

7 января в 14.00 в Национальной опере Украины состоится традиционная Митрополичья Рождественская елка «Рождественский вертеп-2012» для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

Организаторы праздника: Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи и Союз православной молодежи во имя преподобного Нестора Летописца.

Официальный сайт УПЦ



