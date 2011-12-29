Вышла в свет книга великопостных проповедей Патриарха Кирилла

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет книгу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Тайна покаяния. Великопостные проповеди (2001-2011)».

Книга Предстоятеля Русской Церкви содержит проповеди, относящиеся к Святой Четыредесятнице и Страстной седмице, когда молитвенно-аскетический подвиг является самым строгим. Основные темы книги — воздержание, покаяние, молитва и милосердие — определяются задачами той духовной брани, которую ведет православный верующий в дни Великого поста.

На основе глубокого знания важнейших проблем современности Святейший Владыка обращает к верующим слова назидания, исходя как из святоотеческого, так и своего личного духовного опыта.

«Замысел этой книги сложился у меня давно, — сообщает Святейший Патриарх Кирилл в предисловии к книге. — Начиная с 1975 года я проповедовал за утренними и вечерними богослужениями первой седмицы Великого поста, встраивая по возможности проповеди в тематические циклы». Большая часть этих проповедей не была записана на магнитофон и ныне утрачена.

Для сборника отобраны проповеди, которые были произнесены уже в XXI веке. «В совокупности с проповедями в иные дни Великого поста они представляют некий путеводитель по темам Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, который и предлагается вниманию и суду благочестивого читателя», — отмечается в предисловии к изданию.

Книга «Тайна покаяния» открывает серию публикаций трудов Святейшего Патриарха Кирилла, к изданию которых приступило Издательство Московской Патриархии.

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