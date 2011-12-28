В РПЦ считают положительным опыт общения православных и католиков в социальной и этической сферах

В Русской Православной Церкви считают положительным опыт общения православных и католиков в социальной и этической сферах. Об этом в интервью «УНИАН-Религии» сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Хотя между Православной и Римско-Католической Церквями нет единства в вере и общения в Таинствах, тем не менее, православные и католики занимают близкие позиции по многим вопросам современности, прежде всего, в социальной и этической сферах. Православно-католическое сотрудничество развивается сегодня в различных формах. Это могут быть совместные культурные проекты, общественные акции, активное взаимодействие на уровне международных организаций», - отметил митрополит Иларион.

Положительным примером такого сотрудничества владыка Илларион назвал молодежные встречи которые ежегодно организуются монашеской общиной Тэзе в разных городах Европы.

«Православная молодежь, в том числе и из Русской Церкви, уже много лет подряд участвует в этих молодежных встречах. Я рад, что молодые христиане имеют возможность встречаться и делиться опытом своей жизни и своего служения в Церкви, ведь такое общение может заложить основы для построения более справедливого и гуманного общества», - заключил председатель Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви.

