В РПЦ обеспокоены заявлениями УГКЦ о том, что верующие УПЦ КП их «основные православные братья»

В Русской Православной Церкви обеспокоены заявлениями нового главы УГКЦ архиепископа Святослава (Шевчука) о том, что верующие Киевского патриархата являются «основными православными братьями» украинских греко-католиков.

Об этом в интервью «УНИАН-Религии» сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«У нас не могут не вызывать обеспокоенности заявления нового главы УГКЦ о том, что верующие Киевского патриархата являются «основными православными братьями» украинских греко-католиков. Тесные контакты и даже сослужение архиепископа Святослава (Шевчука) с представителями этой раскольнической структуры, непризнанной ни одной из Православных Церквей, к сожалению, свидетельствуют об игнорировании официальной позиции Московского Патриархата и неуважении к каноническим правилам Православной Церкви», - подчеркнул митрополит Иларион.

«Я глубоко убежден, что действительного взаимопонимания и примирения между нашими Церквями нельзя достичь без взаимного уважения, в том числе и в области канонического устройства», - считает председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ.

При этом он рассказал о том, что в РПЦ поступают сообщения «о случаях прозелитизма со стороны греко-католиков среди православных на территориях Центральной и Восточной Украины». «Подобного рода явления могут только усугубить уже существующие проблемы в межцерковных отношениях, в то время как нам бы хотелось, чтобы слова о желании диалога не расходились с реальными делами», - пожелал владыка Иларион.

Митрополит Волоколамский констатировал, что после избрания главой Украинской Греко-Католической Церкви архиепископа Святослава (Шевчука) были фактически впервые установлены официальные контакты между греко-католиками и православными Московского Патриархата.

Сразу после избрания архиепископа Святослава (Шевчука) главой Украинской Греко-Католической Церкви владыка Иларион направил в его адрес письмо с поздравлениями и выражением надежды на улучшение отношений между православными Московского Патриархата и греко-католиками в Украине.

«Определенный оптимизм нам внушали и последовавшие высказывания архиепископа Святослава о его желании содействовать разрешению проблем, существующих между Московским Патриархатом и УГКЦ», - отметил он.

Напомним, что в одном из комментариев патриарх Кирилл отметил «произошедшее в последнее время улучшение отношений между православными и греко-католиками на Украине».

Комментируя это высказывание владыка Иларион сообщил, что эти слова патриарха «еще не свидетельствуют о том, что все проблемы в отношениях между Украинской Православной Церковью и Украинской Греко-Католической Церковью уже урегулированы».

«До сих пор остаются нерешенными вопросы со строительством православных храмов в Западной Украине. Представители Украинской Православной Церкви высказывают озабоченность в связи с миссией греко-католиков в Восточной Украине», - заключил митрополит Иларион.