В РПЦ отрицательно относятся к возможности признания УГКЦ патриархатом

В Русской Православной Церкви отрицательно относятся к возможности признания Украинской Греко-Католической Церкви патриархатом. Об этом в интервью «УНИАН-Религии» сообщил председатель Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Известно, что не только Московский Патриархат, но и другие Поместные Православные Церкви отрицательно относятся к самой возможности признания УГКЦ патриархатом. Такое признание послужило бы косвенным подтверждением заявления архиепископа Святослава (Шевчука) о том, что Украинская Греко-Католическая Церковь является единственной законной наследницей древней Киевской митрополии», - сказал митрополит Иларион.

При этом председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ отметил, что преобразование греко-католических епархий в митрополии является, прежде всего, внутренним делом Украинской Греко-Католической Церкви.

«Эта административная реформа осуществляется с целью добиться от Ватикана признания за УГКЦ статуса патриархата, как о том открыто говорят сами греко-католические епископы», - сказал владыка Илларион.

Вместе с тем он признал, что статус патриархата придал бы УГКЦ характер общеукраинской Церкви.

«Однако, Центральная и Восточная Украина всегда являлась традиционно православной территорией, где никогда не было греко-католических структур. Естественно, что у православных вызывает озабоченность стремление УГКЦ распространить свою миссию на Восток, создавая там новые епархии и экзархаты», - отметил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).