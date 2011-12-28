В РПЦ создано пять новых епархий и три митрополии

Русская православная церковь (РПЦ) продолжает административную реформу.

Священный Синод РПЦ на заседании, состоявшемся накануне в Москве, образовал пять новых епархий и три митрополии: Архангельскую (в составе Архангельской, Котласской и Нарьян-Марской епархий), Башкортостанскую (включает Нефтекамскую, Салаватскую и Уфимскую епархии) и Тульскую (объединяет Белевскую и Тульскую епархии).

Епископом Белевским и Алексинским назначен епископ Каменский иАлапаевский Серафим, правящим архиереем Усть-Каменогорской епархии - клирик Астанайской епархии игумен Амфилохий (Бондаренко), Нефтекамской епархии - архимандрит Амвросий (Мунтяну), Нарьян-Марской епархии - иеромонах Иаков (Тисленко), Амурской епархии - иеромонах Николай (Ашимов), епископом Бикинским - архимандрит Ефрем (Просянк), епископом Николаевским - архимандрит Аристарх (Яцурин).

Таким образом, в 2011 году было образовано 34 новых епархии Русской церкви.

Кроме того, члены Синода создали Патриарший совет по вопросам семьи и защиты материнства.

NEWSru.

