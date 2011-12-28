В привокзальном соборе молились за погибшего Георгия Кирпу

27 декабря, исполнилось 7 лет со дня смерти бывшего министра транспорта и связи Украины, известного мецената Георгия Кирпы.

В этот день, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, под сводами возведенного Георгием Кирпой храма в честь великомученика Георгия Победоносца, что на Южном железнодорожном вокзале, настоятель прихода протоиерей Василий РУСИНКА совершил заупокойную Божественную литургию, а после - панихида на могиле.

Также заупокойную литию отправил викарий Киевской Митрополии епископ Васильковский Пантелеимон. За богослужением молились представители Министерства транспорта и Укрзализныци.

Храм в честь великомученика Георгия Победоносца был возведен вместе с Южным вокзалом в течение лета 2001 года. Инициатива возведения величественного собора при вокзале принадлежала тогдашнему директору Укрзализныци Георгию Кирпе.

За годы жизни бывший руководитель Министерства транспорта и связи поспособствовал строительству более пятидесяти церквей, примерно столько же помог реконструировать.

Киевская Свято-Георгиевская церковь стала первой, возведенной, как храм железнодорожников. Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви сооружении был предоставлен статус главного собора железнодорожников Украины.

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