Заветы апостола Павла могут избавить общество от лжи и коррупции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал стяжательство причиной пороков общества и призвал людей к свободе через личную святость.

Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ.

«Стоит сказать об очень простых и таких важных словах апостола Павла: "Оставьте всякий гнев, ярость, злобу, сквернословие уст ваших, и не говорите друг другу лжи". Если бы люди исполнили этот завет апостола, как изменилась бы наша жизнь! Разве говорили бы мы о коррупции, о бесчувствии чиновников? Разве говорили бы мы о потоках клеветы и лжи в общественном пространстве, в Интернете?» – сказал Патриарх Кирилл на своей проповеди в храме великомученика Никиты в Старой Басманной слободе (Москва).

«Ничего этого бы не было, если бы мы оставили всю скверну, как это нам предлагает апостол. Но оставить мы не можем, ведь мы поглощены заботами о земле, об устроении жизни, о зарплате, о карьере — чем только мы ни озабочены!» – добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил слова святого Иоанна Златоуста о том, что человек, живущий так, поклоняющийся многим своим потребностям и устремлениям, теряет свою свободу, потому что служит не одному, не двум, не трем господам, а бесконечному множеству господ, и каждая его потребность оккупирует сознание человека и направляет его волю ко злу.

«Святым становится тот, кто обретает свободу — в первую очередь свободу от внешних обстоятельств, от порабощения внешней каждодневной суете, от служения маммоне, от служения всему тому, что реально порабощает человека», – сказал Патриарх.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что выстраивая приоритеты: приобретая землю, трудясь на ней, получая образование, воспитывая детей, строя себе дом, делая свою карьеру, не следует забывать самого главного — призыва Бога быть с Ним, верить в Него, и этой вере подчинять свою жизнь.

«Быть святым — значит быть свободным человеком, которым невозможно манипулировать, который не является рабом греха, который, живя простой человеческой жизнью, имея, может быть, и землю, и семью, и автомобиль, и работу, и деньги на счету, остается свободным человеком, потому что он подчиняет себя воле Божией, а всё остальное вторично. И самый простой человек обретает способность стать святым, и у него словно вырастают крылья — только потому, что он в первую очередь преклоняет главу свою пред Богом и принимает Его закон жизни», – заключил Предстоятель.