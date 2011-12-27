Священники приглашают верующих на новогоднюю всенощную

В Запорожской епархии Украинской православной церкви решили провести в новогоднюю ночь благодарственный молебен и призвали верующих принять в нем участие вместо традиционного застолья.

Как сообщает пресс-служба епархии, в ночь с 31 декабря на 1 января в Свято-Покровском архиерейском соборе Запорожье состоится Божественная литургия, которую проведет архиепископ Запорожский и Мелитопольский.

"Идея освятить встречу Нового года совместной молитвой в церкви зрела в запорожской епархии давно и реализуется уже в нынешнюю новогоднюю ночь. Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука пригласил православных запорожцев, которые готовы отказаться от традиционных новогодних застолий, прийти ночью 31 декабря в Свято-Покровский собор на Божественную литургию ", - сообщили в пресс-службе.

Также в епархии отметили, что "торжественный молебен с благодарностью Богу за уходящий год, и просьбой помощи в году следующем начнется в старом, 2011 году в 23:30, а завершится уже в новом - 2012 году".

