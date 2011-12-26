В Одессе построят храм в честь праведной Лии

Сегодня в Малиновском районе Одессы, на территории строящегося жилого комплекса состоялась закладка памятной капсулы и первого камня в основание православного храма святой праведной Лии.

Провел службу митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Как отмечают в Одесской епархии Украинской православной церкви, это будет первый храм в Украине в честь праведной Лии, жены патриарха Иакова. Эта святая, согласно церковным канонам, входит в сонм ветхозаветных святых, почитаемых православной церковью как исполнители воли Божьей в священной истории до новозаветной эпохи.

По свидетельству историков, почитание ветхозаветных праотцев засвидетельствовано в христианской Церкви со второй половины IV века. Вероятно, оно восходит к практике иудеохристианских общин первых веков христианства. Перед Рождеством Христовым установлены особые празднования ветхозаветным святым — неделя праотцев и отцов.

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