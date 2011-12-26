Патриарх Кирилл раскритиковал доверие к социальным сетям

Патриарх Кирилл считает, что полное доверие информации, размещенной в социальных сетях, делает людей "особенно уязвимыми".

По мнению представителя духовенства, смена политического вектора не может коренным образом изменить общество, "если нет установки на преобразование человеческой личности". Об этом патриарх сообщил во время ежегодного выступления на Епархиальном собрании Москвы в храме Христа Спасителя, передает РИА "Новости".

"Наивное доверие нынешнего человека к информации, изложенной в социальных сетях, вкупе с нравственной дезориентацией и потерей базисных ценностей делают наших современников особенно уязвимыми для манипулирования их сознанием", - заявил патриарх.

УНН