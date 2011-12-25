Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей с Рождеством

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Глав инославных христианских церквей с праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа, сообщает сайт синодального Отдела внешних церковных связей.

«Рождение Спасителя вселяет в сердца наши твердое упование на конечную победу добра и света над силами зла и мрака, призывая нас следовать по пути, указанному Божественным Учителем», — сказано в патриаршем послании.

«Не престанем же возвещать всей нашей жизнью радостную весть о том, что «с нами Бог», удостоверяя эту истину собственным примером в служении любви нашим братьям и сестрам, всем дальним и ближним!» – призвал патриарх Кирилл.

Поздравительные послания патриарха были, в частности, направлены папе Римскому Бенедикту XVI, католикосу всех армян Гарегину II, главе англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Роуэну УИЛЬЯМСУ, главе Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии архиепископу Кари МЯКИНЕНУ, председателю Совета Евангелической церкви в Германии Николаусу ШНАЙДЕРУ и другим.

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