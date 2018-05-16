Благодарственный молебен за год 2011: Молимся, чтобы Господь благословил Украину миром и покоем

Сегодня в Киеве на Владимирской горке у памятника святому равноапостольному князю Владимиру был отслужен благодарственный молебен.

Украинская Православная Церковь совершает это богослужение в конце каждого года. Традиционно в нем принимают участие Президент Украины, представители власти и все желающие верующие.

Все благодарят Бога за милость, которую Он послал Украине в уходящем году, и просят благословения на следующий год.

В этом году Благодарственный молебен возглавил старейший постоянный член Священного Синода УПЦ митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, которому сослужили архиереи УПЦ и духовенство Киевской епархии.

Богослужение состоялось по благословению предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира, который сейчас находится в больнице.

Вместе с духовенством молились Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, губернатор Киевской области Анатолий Присяжнюк, председатель КГГА Александр ПОПОВ, члены правительства, народные депутаты и высокопоставленные чиновники.

Молебен состоялся перед ковчегом с частицей мощей святого Владимира.

На богослужении были провозглашены молитвы к Господу за Украинское государство и его народ.

После молебна митрополит Агафангел произнес речь, в которой отметил, что епископат и духовенство УПЦ сегодня сугубо молились о здоровье своего предстоятеля - Блаженнейшего митрополита Владимира, «чтобы Всевышний воздвиг его от одра болезни для дальнейшего спасительного служения Церкви и народу Украины».

Также митрополит Агафангел поблагодарил Президента Украины Виктора Януковича за «мудрую и последовательную политику».

По мнению митрополита Агафангела, с приходом Виктора Януковича «все делается для улучшения экономики, налаживания дружбы между Украиной и Россией».

«Благодаря мудрой и последовательной политике Президента, Украина успешно совершает свою миссию как во внутренней, так и во внешней политике ... В Украине как в демократическом государстве делается все, чтобы народ чувствовал себя свободным, чтобы чувствовал заботу со стороны руководства страны ... Все делается для улучшения экономики, налаживания дружбы между Украиной и Россией. Мы можем сказать с уверенностью, что Украина находится в надежных руках», - подчеркнул митрополит Агафангел.

Также митрополит Агафангел отметил важность взаимопонимания между Церквями и государством.

Вместе с тем он отметил, что сегодня много усилий прикладывается для сохранения христианских ценностей. При этом УПЦ выступает «гарантом мира и межконфессиональной стабильности в Украине».

«Молимся, чтобы Господь благословил Украину миром и спокойствием», - пожелал митрополит Агафангел.

После этого иерархи УПЦ и первые лица государства приложились к ковчегу с мощами святого равноапостольного князя Владимира - Крестителя Руси.

В этот же день началось рабочее заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

После молебна члены Синода посетили в больнице Блаженнейшего Митрополита Владимира и взяли у него благословение на проведение очередного заседания Священного Синода УПЦ.

Заседание возглавил старейший постоянный член Священного Синода УПЦ митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Анастасия Горобец, «УНИАН-Религии».

Фото УНИАН.

