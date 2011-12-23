В Киеве на Владимирской горке состоялся благодарственный молебен

Сегодня утром в Киеве на Владимирской горке возле памятника князю Владимиру при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоялся Благодарственный молебен по случаю завершения 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятии также присутствовали премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, члены правительства, депутаты.

Молебен совершил Митрополит Одесский и Измаильский АГАФАНГЕЛ. Была прочитана Молитва за Украинское государство и Украинский народ.