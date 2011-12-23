Священников призывают избегать провокативности и эпатажа в блогах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил священнослужителям, участвующим в дискуссиях в Интернете, об ответственности за свои слова. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви.

"Неосторожные, а порой эпатирующие высказывания отдельных клириков бросают тень на всю Церковь Божию, вызывают волны ответных обсуждений в блогосфере, в которых предметом нападок становится не столько сам автор строк, сколько Русская православная церковь в целом", - сказал патриарх в пятницу на Епархиальном собрании г. Москвы.

Как отметил он, никто не запрещает участвовать в жизни интернет-сообществ и оставлять свои комментарии в темах, "но необходимо поступать с рассуждением и осмотрительностью".

"Интернет является важным подспорьем настоятелю и клиру в организации работы с молодыми людьми. Но, начиная знакомство в виртуальном пространстве, давая пастырские советы молодым людям, не забывайте возвращать наше юношество в реальность и выводить их из электронного зазеркалья к полноте настоящей жизни во Христе", - призвал предстоятель.

Он также коснулся темы взаимоотношений священников со СМИ, указав на то, что выступления отдельных клириков порой отличает "скованность и недостаточная убедительность", что объясняется "не изжитым с предшествующих времен синдромом случайного гостя, когда представители Церкви были вынуждены чувствовать себя благодарными той или иной редакции уже за сам факт приглашения к разговору".

"В других случаях наши батюшки и даже отдельные епископы оказываются неспособными выйти в своих речениях за пределы привычного для них и уже хорошо известного аудитории набора этических максим, воспринимаемых слушающими и читающими как предсказуемые благочестивые банальности. Такие слова не могут затронуть ум и сердце, увлечь современного человека", - подчеркнул патриарх.

Кроме того, продолжил он, отдельные священники, "стремясь к тому, чтобы всякое высказанное ими мнение обязательно попало на ленты информационных агентств и вызвало волну комментариев в Интернете и на радио, начинают облекать свои заявления и инициативы в экстравагантные, провокативные формы".

"Ожидаемый эффект, конечно, достигается, но наряду с этим и в адрес нашей Церкви звучат нелестные эпитеты, а наши критики и недоброжелатели получают обильную пищу для очередных нападок, иронии и сарказма. В результате в общественном сознании складывается искаженный, а порою отталкивающий образ православия", - констатировал патриарх Кирилл.

В то же время он выразил убеждение в том, что отказываться от контактов с прессой нельзя, поскольку "это путь, ведущий Церковь к самоизоляции и капитулянтству", сообщает сайт Московского патриархата.