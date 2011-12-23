В РПЦ считают, что исповедь не должна превращаться в допрос

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство при духовном окормлении мирян сосредоточиться на руководстве внутренней жизнью души и не покушаться на Богом данную свободу личности.

Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.

«Особое внимание следует обратить на специфику духовного окормления мирян монашествующими. Здесь надлежит соблюдать сугубые такт и осмотрительность, запрещая себе возлагать на пасомых "бремена неудобоносимые", остерегаясь псевдостарчески руководить каждым их шагом», - сказал Патриарх Кирилл в пятницу на ежегодном Епархиальном собрании духовенства города Москвы.

«Необходимо сосредоточиться на руководстве внутренней жизнью души, не покушаясь отнять у ближнего Богом данную ему свободу. Нездоровое стремление проникнуть во все мелочи и частности семейной жизни прихожан и паломников говорит отнюдь не о требовательной любви к ближнему, но об очевидном духовном помрачении», - добавил он.

Предстоятель Русской Церкви напомнил, что истинная любовь к Богу, к которой призваны все христиане, а в особенности монашествующие, неразрывно связана с любовью к ближним.

«В наших делах должна с особой отчетливостью и теплотой проявляться христианская любовь, изливающаяся на каждого человека, с которым мы вступаем в контакт», - заключил Патриарх Кирилл.

