Патриарх Кирилл рассказал что мешает общественному согласию

Сегодня в Большом Кремлевском дворце Президент России Д.Медведев выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию. На мероприятии присутствовали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По окончании выступления Президента РФ Предстоятель сделал краткое заявление для прессы:

«Одним из главных раздражителей, которые возбуждают протестные настроения людей, законную негативную реакцию, является коррупция в деятельности чиновничьего аппарата. Очень важно, что в словах Президента прозвучала конкретная программа борьбы с этим злом. Это настолько важно для нашей страны, что, может быть, все остальные проблемы являются вторичными. И это важно не только для того, чтобы навести финансовый порядок, — это важно с нравственной точки зрения, потому что бесчувствие, неспособность воспринимать боль человека, реагировать разумно на его вопросы, а тем более стремление использовать трудное положение людей для того, чтобы брать деньги, — это то, что разъедает нравственное начало, без которого невозможно никакое реальное общественное согласие и невозможна подлинная солидарность людей, которая, в свою очередь, является условием успеха.

Конечно, важно и то, что было обращено внимание на детей, на сирот, на инвалидов. Все это близко и чаяниям Русской Православной Церкви. Дай Бог, чтобы совместными усилиями народ наш смог действительно решить те проблемы, которые сегодня перед ним стоят».

patriarchia.ru