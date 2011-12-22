Патриарх Кирилл: Страна не должна распадаться на части

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что Церковь будет активно работать во всех регионах страны, включая непривлекательные с точки зрения инвестиций, ради укрепления единства страны.

«Страна не может распадаться на две части, между которыми огромная пропасть: столичные города, областные центры и вся остальная Россия. От этой «всей остальной» России, в конце концов, и будет зависеть, какой будет наша страна в целом», – сказал патриарх Кирилл на встрече со слушателями курсов повышения квалификации для новоизбранных архиереев.

Предстоятель Русской Православной Церкви заметил, что активное участие Церкви в народной жизни «на местах», в изменении духовного, нравственного, интеллектуального климата ― это первейшая задача архипастырей.

«У нас вкладывают деньги туда, откуда быстро придет прибыль. А вы начинаете свое служение там, куда деньги обычно не вкладывают, а если вкладывают, то очень незначительно», – сказал патриарх.

«Стало быть, Церковь должна быть первой в этом деле; а ведь то, что мы сейчас делаем, — это действительно инвестиции, потому что начать епархиальную жизнь ― это вложить не только свой разум, силы, энергию, но и материальные средства. Для чего? Для того чтобы изменилась жизнь нашей глубинки», – добавил он.

«Активное участие Церкви в том, что происходит на местах, в изменении духовного, нравственного, интеллектуального климата ― это наша с вами первейшая задача», – заключил предстоятель.

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