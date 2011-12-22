Вышел чин Божественной литургии Василия Великого
В издательстве Московской Патриархии
Издательство Московской Патриархии выпустило новую богослужебную книгу «Чин Божественныя литургии иже во святых отца нашего Василия Великаго». Сборник содержит последование Божественной литургии Василия Великого, молитвы по Святом Причащении и отпусты тех праздников, в которые совершается эта Литургия.
Как отмечает главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир СИЛОВЬЕВ:
«Выходящая в свет книга "Чин Божественныя литургии иже во святых отца нашего Василия Великаго" продолжает серию богослужебных изданий Издательства Московской Патриархии, которые можно отнести к новому поколению богослужебных книг. Это книги с безукоризненным текстом, крупного аналойного формата, отвечающие традициям церковных богослужебных печатных изданий XIX — начала XX вв.».
В чине Литургии Василия Великого учтены изменения, утвержденные Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2004 году.
Помещенный в данной книге текст Божественной литургии Василия Великого в полном изложении рассмотрен Синодальной богослужебной комиссией и утвержден Священноначалием Русской Православной Церкви.
Книга большого формата (как аналойный Служебник), в твердом прочном переплете, красиво оформленная. Текст сверстан церковнославянским шрифтом «Триодион», который соответствует рисунку букв синодальных богослужебных книг XIX в.
В этом формате уже выпущена Литургия Преждеосвященных Даров. Готовится издание Божественной литургии Иоанна Златоуста и Последования вечерни и утрени.