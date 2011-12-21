Миряне не должны оставаться равнодушными к клевете на Церковь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал мирян помочь духовенству в борьбе с кощунством, клеветой и злобой в адрес Церкви. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ МП.



«Сегодня мы живем в то время, когда свидетельство о Христе особенно востребовано людьми. Многие понимают, в каком тупике оказывается все человечество, весь человеческий род, и жаждут услышать это свидетельство, принесенное в мир Господом нашим и Спасителем», – сказал Патриарх Кирилл на встрече со слушателями курсов повышения квалификации для новоизбранных архиереев.

«Но всегда были, есть и будут люди, которые не только не примут этого свидетельства, но и обрушат свой гнев и свою злобу на тех, кто проповедует Христа», – добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви заметил, что Церковь борется за то, чтобы мир Божий восторжествовал в роде человеческом, но делает это не с оружием в руках, а с помощью слова Божия.

«Слово Церкви никогда, ни в одну эпоху, не станет легким для восприятия людьми. Ведь для того, чтобы принять эту Божию истину, чтобы принять это величайшее небесное откровение, нужно во многом отказаться от самого себя, нужно переменить образ жизни, образ мысли по заповедям Божиим, а это очень трудно», – сказал Патриарх.

По словам Патриарха Кирилла, слово Божие похоже на разящий меч, является вызовом человеческим уму и совести, и поэтому те, кто не способен принять это слово часто поносят тех, кто это слово провозглашает.

«Нередко сталкиваясь с человеческой злобой, с неправдой, с кощунством, мы глубоко переживаем это, в том числе переживаем лично. Но для архиереев Божиих это утешение, ибо слова Господни свидетельствуют о том, что брань между светом и тьмой, между Богом и диаволом, между правдой и ложью никогда не закончится, пока не приидут новое небо и новая земля», – напомнил патриарх евангельские строки.

«К этой борьбе причастны не только архиереи и священнослужители, но и весь народ Божий. И, может быть, главный вывод, который мы сегодня должны сделать — то, что все мы, и священнослужители, и миряне, причастны тому, к чему Господь всех нас призвал», – заключил Предстоятель.