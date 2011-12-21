В Донецке открылся храм для путешественников

Православных гостей города, да и земляков, возвращающихся из дальних и не очень поездок, шахтёрская столица теперь будет встречать Свято-Николаевским храмом УПЦ, который расположился по соседству с железнодорожным вокзалом, сообщает "Комсомольская правда".

Напомним, что Николай Угодник – не только самый почитаемый святой, но и покровитель всех путешественников. И этот храм, кстати, - самая молодая церковь в Донецкой области. Возводили её почти 2 года. В начале июня благочинный Преображенского округа освятил накупольные кресты будущей церкви. И вот за день до праздника в честь Святителя Николая в новом храме принимали первых прихожан и совершали первую торжественную службу.

- График служб мы будем утверждать только завтра. Пока же мы в понедельник отметили престольный праздник. Планируем каждую неделю служить молебны о путешествующих, - поделился с "Комсомольской правдой" настоятель Свято-Николаевского храма священник Александр Маркаров.

Сейчас двери храма открыты для прихожан хотя и круглую неделю, но только с 8 утра до 17 вечера. Однако, возможно, уже в скором времени график его работы сделают более гибким для пассажиров "железки", которые захотят здесь помолиться.