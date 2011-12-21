Слово Патриарха Кирилла в день памяти святителя Николая Чудотворца

19 декабря 2011 года, в день памяти святителя Николая Чудотворца, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Николо-Угрешском монастыре. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Варфоломей! Дорогие отцы, братия и сестры!

Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с великим для нашей земли праздником памяти святителя и чудотворца Николая, великого угодника Божиего, к которому народ наш притекает с горячей верой и надеждой на его предстательство пред лицом Всевышнего, и не посрамляется в своей вере, потому что святитель Николай слышит наши молитвы, слышит наши воздыхания и отвечает на наши просьбы. Именно в этой обратной связи и заключена вся сила религиозного опыта человека. Именно потому, что небеса отвечают, именно потому, что мы чувствуем присутствие святых угодников Божиих в нашей жизни, мы и обращаем к ним свою молитву.

Святитель жил в трудное время. С одной стороны, Церковь в Римской империи была легализована, гонения прекратились. С другой — огромное количество язычников, которые еще вчера с недоумением или презрением взирали на христианство, оказались в ситуации, когда быть христианином стало, по меньшей мере, безопасно, а иногда и выгодно. Тогда многие устремились в Церковь — и не просто устремились, но попытались навязать ей законы земной жизни, стремясь делать в Церкви карьеру, перенося в ее внутреннюю, духовную жизнь стихии мира сего.

В это время в Церкви начинаются внутренние брожения. Те, кто пришел извне, привнес в Церковь не только свой образ жизни, но и свое мировоззрение, свои знания, которые в то время питались классической языческой школой. Их образование было далеко от христианства, и, желая соединить свое языческое мудрствование с основами христианской веры, многие стали привносить в эту веру то, в чем они были воспитаны. В результате Церковь столкнулась с таким явлением, как ересь, потому что люди, не имевшие духовного опыта, не имевшие внутренней силы духа, опыта молитвы и смирения, привносили в Церковь свое собственное «я», а вместе с этим «я» — свое мнение, свои убеждения, которые нередко входили в противоречие с апостольской проповедью.

По милости Божией именно в эту эпоху начинаются Вселенские Соборы, которые были призваны защитить Церковь от лжеучений, сохранить неповрежденной ту веру, которой были научены апостолы от Самого Христа Спасителя и которую они передали последующим поколениям епископов и всему народу Божиему. И в это же сложное время Господь воздвизает и великого Своего угодника, молитвенника, духовную опору для многих — епископа Мир Ликийских Николая, ставшего чудотворцем и всемирным светильником.

Непросто было святителю Николаю отстаивать Православие. Об этом мы знаем из истории Церкви: он был среди отцов I Вселенского Собора, где боролся с Арием, понимая всю пагубность для Церкви его лжеучения, которое, опираясь на античную логику, пыталось низвергнуть самое основополагающее, что было в христианстве, — веру в то, что Иисус Христос есть Сын Божий.

Много претерпел святитель и чудотворец Николай, и неслучайно в день его памяти, как и в день памяти большинства святителей, читается Евангелие от Луки, в котором содержатся четыре из девяти заповедей блаженства. Все эти заповеди связаны со скорбью, со слезами, с голодом, с нищетой, с гонениями, и особенно значительно звучит последняя из них: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и отлучат вас, и будут поносить вас, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Радуйтесь и веселитесь тогда, ибо награда ваша велика на небесах» (см. Лк. 6:22-23). Эти слова Спасителя означают, что слово о Нем, слово о Боге, слово Церкви никогда, ни в одну эпоху, не станет легким для восприятия людьми. Ведь для того, чтобы принять эту Божию истину, чтобы принять это величайшее небесное откровение, нужно во многом отказаться от самого себя, нужно переменить образ жизни, образ мысли по заповедям Божиим, а это очень трудно.

Но ведь слово Божие разит, как обоюдоострый меч. Нельзя сделать вид, что его не существует — слово Божие есть постоянный вызов человеческому уму и человеческой совести. Именно поэтому те, кто не способен принять это слово, те, кого оно больно обжигает, отказываются его принять; и тогда они поносят тех, кто это слово провозглашает.

Такова в первую очередь участь преемников апостолов — епископов Церкви Божией, на которых лежит вся ответственность по сохранению веры в народе, по научению каждого последующего поколения людей истинам, которые открыты нам Богом через Сына Своего. Именно поэтому сегодня, в день памяти святителя Николая, как в день памяти каждого из святителей, то есть епископов, прославленных в лике святых, в Церкви Божией читаются эти слова.

Нередко сталкиваясь с человеческой злобой, с неправдой, с кощунством, мы глубоко переживаем это, в том числе переживаем лично. Но для архиереев Божиих это утешение, ибо слова Господни свидетельствуют о том, что брань между светом и тьмой, между Богом и диаволом, между правдой и ложью никогда не закончится, пока не приидут новое небо и новая земля (см. Откр. 21:1). И одновременно это слова утешения для каждого верующего человека, ведь Евангельское слово обращено не только к архиереям, н ко всему народу Божиему. Это значит, что каждый верующий, если он осознанно воспринимает свою веру, если он стремится жить по законам этой веры, тем более если он проповедует правду Божию, — становится неприемлемым для тех, кто эту правду оскорбляет. А в истории было всякое — и клеветали, и отлучали, и поносили лишь за христианские убеждения…

Сегодня мы живем в то время, когда свидетельство о Христе особенно востребовано людьми. Многие понимают, в каком тупике оказывается все человечество, весь человеческий род, и жаждут услышать это свидетельство, принесенное в мир Господом нашим и Спасителем. Но всегда были, есть и будут люди, которые не только не примут этого свидетельства, но и обрушат свой гнев и свою злобу на тех, кто проповедует Христа. Именно поэтому Церковь Божия, пребывающая в человеческой истории, именуется Церковью воинствующей, — потому что она борется за то, чтобы мир Божий восторжествовал в роде человеческом. Она не борется с оружием в руках — она борется со словом Божиим в руках и в сознании.

И к этой борьбе причастны не только архиереи и священнослужители, но и весь народ Божий. И, может быть, главный вывод, который мы сегодня должны сделать из этого Евангельского чтения, из празднования памяти святителя и чудотворца Николая, — то, что все мы, и священнослужители, и миряне, причастны его делу, причастны тому, к чему Господь всех нас призвал. Это наш долг — проповедовать Христа распятого (см. 1 Кор. 1:23) и Воскресшего, проповедовать и утверждать в мире мир Христов.

Мое особое слово сегодня обращено к недавно рукоположенным архиереям, которым предстоит созидать жизнь Церкви, обустраивая новые епархии: нести архиерейское свидетельство туда, где его часто не было, сталкиваться с теми вызовами, с которыми они как священнослужители ранее не сталкивались. Помните, братие, и пример святителя Николая, и те Евангельские слова, что сегодня были возглашены всем нам. Пусть эти слова отобразятся в вашей душе, в вашем сознании, в ваших делах. Пусть эти великие слова отобразятся в жизни всех нас, всей нашей Церкви, идущей по пути великого и судьбоносного свидетельства о Христе распятом и Воскресшем. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси