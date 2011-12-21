В память о победе над армией Наполеона состоится молебен

В храме Христа Спасителя

Молебен в память 199-летней годовщины победы в Отечественной войне 1812 года будет совершен 25 декабря в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Православие и мир. Богослужение возглавит ключарь храма протоиерей Михаил Рязанцев. На молебне соберутся представители Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года, православных общественных объединений, Российского дворянского собрания. 25 декабря 1812 года Александр I издал манифест о победоносном окончании Отечественной войны.

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