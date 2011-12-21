В память о победе над армией Наполеона состоится молебен
13:52, 21 декабря 2011Православие
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В храме Христа Спасителя
Молебен в память 199-летней годовщины победы в Отечественной войне 1812 года будет совершен 25 декабря в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Православие и мир.
Богослужение возглавит ключарь храма протоиерей Михаил Рязанцев.
На молебне соберутся представители Общества потомков участников Отечественной войны 1812 года, православных общественных объединений, Российского дворянского собрания.
25 декабря 1812 года Александр I издал манифест о победоносном окончании Отечественной войны.
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