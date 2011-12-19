Церковь проигрывает в информационной деятельности

«Я хотел бы призвать к еще большим усилиям по воспитанию детей, в том числе невоцерковленных, по воспитанию молодежи, — сказал Патриарх Кирилл, обращаясь к участникам братской трапезы после Божественной литургии в Богоявленском соборе Ногинска. — Нужно находить правильные способы и средства работы со взрослыми, особенно с интеллигентными людьми, которые, может быть, по своим убеждениям православные, но по образу жизни далеко отстоят от Церкви».

«Когда мы говорим об образовании взрослых, то следует подумать о создании некой просветительской системы в рамках тех же благочиний, — подчеркнул предстоятель Русской Церкви. — Нам нужно повышать градус интеллектуальной и духовной жизни в наших продвинутых приходах, в наших продвинутых благочиниях». Возможной формой работы, по мысли Патриарха, могли бы стать тематические семинары разной продолжительности — от одного дня до недели, «особенно в летнее время, с привлечением знающего духовенства, как церковных, так и светских специалистов, с участием молодежи, с участием заинтересованных людей, писателей, актеров, мыслителей, политиков».

«Почему бы в приходах всех благочиний не раздавать за свечным ящиком программы семинаров, молодежных лагерей — причем не просто размноженные на принтере, а иллюстрированные, отпечатанные типографским способом буклеты? — продолжил Патриарх. — Почему бы не отпечатать программы четырех церковных телеканалов — "Спас", "Союз", "Глас", "Радость моя", — чтобы они лежали в каждом приходе Русской Православной Церкви?»

Церковь обязана содействовать воспитанию и образованию своего народа, но пока она сильно проигрывает в информационной деятельности, считает Патриарх. Аудитория традиционной проповеди в храме достаточно ограничена, к тому же проповедь, как правило, ведется на специфическом языке, малоубедительном для современного человека, в то время как на антицерковную пропаганду, по словам предстоятеля, брошены весьма значительные силы.

«Против нас работает целая индустрия, — с тревогой констатировал предстоятель РПЦ. — Возьмите Интернет — 10-15-20-тысячные блоги, работающие против Церкви. Мы не знаем, на какие деньги это делается, но факт, что там хулится имя Божие. А мы делаем вид, что у нас ничего не происходит. Так мы все потеряем. Ведь наша молодежь не в Церковь приходит, а сидит в Интернете — уже и телевизор не смотрит».

«У нас с вами сейчас нет времени раскачиваться — мы должны активно работать, — обратился Патриарх Кирилл к духовенству. — Мы должны забыть привычные стереотипы — отслужил панихидку или молебен, денежку получил, сказал всем "спаси Господи" и пошел спать. Закончилось это время, если вы действительно заботитесь о Церкви. Мы должны обращаться к людям вне богослужения, передавая им свое понимание жизни. У нас должен быть новый взгляд на человека, новый взгляд на проблемы, новый взгляд на общество, а значит, должна быть работа».

Благовест.



