На острове Пхукет в Таиланде открыт православный храм

Открытие православного храма в честь Святой Животворящей Троицы состоялось сегодня на острове Пхукет в Таиланде, сообщает ИТАР-ТАСС. Богослужение по этому случаю совершил представитель Русской Православной Церкви в Таиланде архимандрит Олег в сослужении клириков православных храмов в королевстве, пел хор Всех-Святского храма таиландского города Паттайя.

Закладку храма Святой Троицы на Пхукете совершил 21 декабря 2009 года в ходе официального визита в Таиланд председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион.

12 февраля чин Великого освящения Троицкого храма на Пхукете совершит Викарий Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси архиепископ Марк, руководитель загранучреждений Русской православной церкви.

Это уже четвертый православный храм в Таиланде. В 1999 году Московский патриархат принял решение об открытии в Бангкоке Свято-Николаевского прихода. Тогда же его настоятелем был назначен архимандрит Олег. Храм Святителя и Чудотворца Николая, Архиепископа Мир Ликийских был построен в самом сердце Бангкока – рядом с королевским дворцом – в 2005 году. В 2009 году в Паттайе был открыт Храм во имя Всех Святых. Тогда же в провинции Ратчабури возведен Свято - Успенский мужской монастырь.

На территории Таиланда сейчас строятся еще две православные церкви: в Паттайе возводится церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а на острове Самуи строится Вознесенский храм.

Среди прихожан Русской православной церкви в Таиланде - граждане России, Украины Молдавии, Франции, Австралии, Румынии, Японии, США, Болгарии, Сербии. По словам архимандрита Олега, "постоянно увеличивается число принимающих православие таиландцев".

"Становление и развитие православия в Таиланде проходило не просто, а порой и драматично", - рассказал архимандрит Олег. "Но благодаря нашей убежденности в том, что все возможно сделать потому, что "Дух дышит, где хочет", у Русской православной церкви в Таиланде есть будущее", - подчеркнул представитель РПЦ в Таиланде.

