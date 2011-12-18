Патриарх Кирилл: Нам более не дано право на разделение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что российское общество всеми силами должно избегать разобщения и призвал власти к диалогу с несогласными.

«Пусть Господь вразумит всех, кто имеет разные точки зрения, в том числе и на политическое положение в стране, на минувшие выборы, вступить в реальный гражданский диалог, не разрушая нашу национальную жизнь», – сказал патриарх Кирилл на проповеди в подмосковном Ногинске.

«И власти должны с большим доверием отнестись к людям и содействовать этому диалогу и общению, преодолению недоумений и разногласий, с тем, чтобы никакие человеческие соблазны, никакие ошибки, никакое неправильно понятое служение благу страны не разделяло людей», – добавил он.

Предстоятель Русской Православной Церкви заметил, что налаживание национальной жизни идет с большим трудом, буквально «по крупицам», и всем, кто имеет разногласия, необходимо приложить общие усилия ради преодоления недоумений и восстановления доверия, и сделать общество еще более сплоченным и способным идти в будущее

«Нам более не дано право на разделение. Кровь, пролитая в XX веке, не дает нам такого права. А чтобы жить вместе, облекитесь во всеоружие правды Божией, как учит нас апостол Павел. Если для кого-то эти слова покажутся анахронизмом – смею разочаровать таковых. Не может быть анахронизмом слово, живущее две тысячи лет и возрождающее в человеке самые сильные и самые прекрасные чувства», – подчеркнул патриарх.

«Пусть Господь хранит отечество наше, всю историческую Русь, но в эти дни особенно – Россию. Пусть Господь благословит землю нашу миром, согласием, взаимообщением, способностью совместно созидать лучшее будущее для самих себя и для следующих поколений», – заключил предстоятель.

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