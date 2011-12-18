В Лавре проходит благотворительная ярмарка «Три мешочка от Николая»

В Киево-Печерской лавре проходит Благотворительная ярмарка «Три мешочка от Николая». Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киево-Печерского историко-культурного заповедника, в рамках мероприятия состоялось торжественное награждение победителей творческого конкурса «Добрый Николай». Юные таланты получили дипломы от Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и Украинской Православной Церкви и подарки от спонсора. Выставка всех работ участников конкурса «Добрый Николай» открыта до 19 декабря в галерее «Неф» (21 корпус Киево-Печерского заповедника).



Всех гостей угостили самым большим пряником-николайчиком в Украине. Высота пряника достигает 1,8 м, ширина - 1 м. Вес изделия - 120 кг. Он состоит из 2000 маленьких пряников-николайчиков. Николайчик изготавливали хотинские мастера. Пряник делали по древним народным рецептам, которые использовали во время поста. Он испечен из пряничного теста, состоящего из пшеничной муки высшего сорта, растительного масла, специй, шоколадной глазури и т.д. Подарки в мешке святого Николая изготовлены из сахарной массы.



В ярмарочные дни будут проходить детские мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц (18 декабря - в 12.00).

Начала работу «Почта Святого Николая». Для этого у елки установили почтовый ящик. Десять счастливчиков смогут в последний день ярмарки, 19 декабря, получить подарки, о которых мечтали.



Ярмарка будет работать до 19 декабря ежедневно с 9.00 до 18.00. Здесь можно будет приобрести праздничные подарки: мед, конфеты, пряники, иконы, куклы ручной работы, сувенирные свечи, керамические подсвечники, валяные украшения и одежду.