Николай Чудотворец: святитель, без которого невозможно прийти к Тому, в Кого верим

Дни Рождественского поста – это ожидание события, когда в Вифлеемском вертепе «родился Отроча Младо, Превечный Бог» и воссияет «мирови свет разума». И как бы предваряя Христово Рождество, декабрьский церковный календарь напоминает нам о днях памяти святых, чьи имена и деяния не имеют временных и исторических границ.

Но все же, если вести отсчет по новому стилю, то декабрь — святительский месяц

Он начинается памятью святителя Филарета митрополита Московского и Коломенского и заканчивается именами архиереев за Церковь и Христа, в уже недавние годы, жизнь отдавших: священномучеников архиепископа Верейского Илариона (+28 декабря) и архиепископа Тверского Фаддея (+31 декабря).

Ежедневный богослужебный круг первого зимнего месяца, по сути, раскрывает всю историю христианской цивилизации, в святительских подвигах изложенную.

Здесь и апостол, до киевских круч дошедший, – Андрей Первозванный, и великий угодник всем миром признанный – Николай Чудотворец, и просветитель края сибирского епископ Иркутский Иннокентий.

До дня нынешнего актуальны слова, сказанные в XVIII веке, святителем и учителем духовенства Митрофаном Воронежским: «Употреби труд, храни умеренность — богат будешь; воздержно пей, мало ешь — здрав будешь; твори благо, бегай злого — спасен будешь».

Нельзя забыть и святительский подвиг выходца из Полтавской губернии, наместника Мгарского монастыря, а затем и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры епископа Белгородского Иосафа.

Из поколения в поколение, из века в век, облаченные в архиерейскую мантию, подвижники веры и благочестия не только утверждали Православие и были участниками важнейших исторических событий, но и остались до сего дня вполне реальными личностями, к которым можно и нужно обращаться.

В рассказе о святителях, чью память мы совершаем в декабрьские дни, обойти день, который в народе зовут просто «Никола-зимний» — никак не удастся. Слишком дорог для нас образ святого.

Для многих из нас святитель Николай Мирликийский чудотворец — тот, без которого мы вообще Православие не представляем. Знаменитый казус неискушенных в богословии людей, когда они Святую Троицу определяют в составе Христа, Богородицы и святителя Николая, с одной стороны укор нам, священникам, за качество нашей проповеди, но с другой — свидетельство той роли, которая принадлежит святителю в духовной жизни православного человека.

Да и как может быть иначе, если и в наши дни Николай Чудотворец нас не оставляет?

Вот два удивительных свидетельства.

…Случилось это в 60-е годы прошлого, XX столетия. Жила на окраине небольшого городка одна старушка. Бедствовала. Долгие годы она работала в колхозе. А какой там был заработок? Работали после войны в колхозах за "палочки". Палочками отмечали трудодни в ведомости по оплате труда. Зачастую они так и оставались всего лишь палочками…

Пенсию получала старушка мизерную – 12 рублей. И однажды она пенсию свою потеряла. Что делать? Пошла в горсовет просить помощи. Только там ей отказали, и ушла бедная ни с чем. Села горемычная на скамеечку в сквере у здания исполкома горсовета — и так запечалилась, что не заметила, как к ней подошел старичок.

— Что, голубушка, закручинилась? — спросил он ласково. — Отчего печальна, родненькая?

Поделилась своей бедой старушка, тронутая сердечным участием незнакомого человека. А старичок подал ей узелок и сказал: «Успокойся, милая, этого тебе на всю твою жизнь хватит». И исчез, прежде чем успела старушка даже слово вымолвить, чтобы поблагодарить благодетеля.

Пришла домой, подняла глаза в уголок, где висели иконы. «Да это же был сам Николай, Угодник Божий! Как же я сразу не признала в старичке нашего Чудотворца?» — изумилась старушка и пала ниц перед иконой святителя. Благодарные слезы ручейками потекли по ее изрезанным лучиками-морщинками щекам.

Или второе повествование из уст монаха Санаксарского монастыря:

«Николаем зовут моего папу, в родном Саратове я трудился в Никольском храме. Очень почитаю святителя. Сейчас подвизаюсь в Рождество-Богородичном Санаксарском монастыре. Однажды моей маме задерживали пенсию, она очень расстраивалась, жить было не на что. Я ей сказал: "Давай помолимся Святителю Николаю, он поможет". Помолились, и на следующий день мама получила деньги.

Недавно и я просил Николая Чудотворца о помощи, чтобы Господь по его молитвам послал мне немного денег на телефонные звонки домой. Через несколько дней получил перевод на сто рублей от брата Николая, отца моего крестника. Он просил подать записочки в монастыре. Когда я принес их в иконную лавку, денег с меня не взяли. А на Николу летнего мне было нужно на несколько дней съездить из монастыря домой. Просил Господа, Божью Матерь, и, конечно, Святителя Николая о благополучной поездке. Но когда после службы собрались ехать, оказалось, что нет ключей зажигания от машины. Я расстроился, вот мое маловерие. Пошел опять к образу Святителя, прошу:"Святителю отче Николае, как же так, не могу попасть домой в твой праздник, помоги!" И вот чудеса — на монастырской машине едет в Саратов о.Матфей и берет с собой меня. Святителю отче Николае, моли о нас грешных».

***

Таких рассказов-свидетельств множество. На каждом приходе, если вы обратитесь с вопросом: «Как вам помогает Николай чудотворец», - вам обязательно поведают ни одну историю о сегодняшней помощи этого угодника Божия. Недаром храмов, церковных приделов и монастырей в честь святителя освященных столь великое множество, а в географическом атласе больше тысячи «Николаевок» и пару сотен сел с названием «Никольское».

Энциклопедии и справочники определяют святителей, как святых из епископского чина, которых почитает Церковь за святость жизни и праведное пастырство, в котором осуществляется промысел Божий о Церкви в её движении к Царству Небесному.

Академически верно и правильно. Но есть то в подвиге святительском, что сухому, пусть даже богословскому, определению неподвластно: для любого из нас святитель — это не только «Правило веры и образ кротости», но и «свет мира» (Матф. 5:14), без которого нам невозможно прийти к Тому, в Кого верят наши сердца.

Протоиерей Александр Авдюгин, православный журнал «Лоза», выпуск №3 (декабрь 2011)