Патриарх Кирилл: не будьте жертвами "информационных технологий"

Патриарх Кирилл дал оценку современной ситуации в России. Он призвал россиян не становиться жертвами "информационных технологий", имеющих целью "круто поменять историческое течение нашего Отечества". Об этом Предстоятель Русской православной церкви сказал сегодня в московском храме Христа Спасителя после литургии в честь праздника святой великомученицы Варвары, отдавшей в IV веке жизнь за Христа, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Сегодня массовые настроения людей определяются не Божьей правдой, а информационными технологиями. Ими пользуются все, кто отстаивает свою человеческую правду. Мы знаем, до чего это доходит в некоторых странах, когда снова проливается кровь. Как важно, чтобы мы, наследники великой России, прошедшие через страшные испытания XX века сегодня оказались способными воспринять уроки прошлого, не повторять ошибки отцов 1917 года и тех, кто в 90-е годы круто менял жизнь нашего народа", - сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что состояние общества зависит от каждого человека, от его внутреннего настроя поступать по совести, и напомнил о гордыне, подвигающей одних судить власть имущих, а других захватывать власть чужими руками и ценой чужих жизней.

"Мы никогда не выйдем из кризисов, пока мы не изменим человека. Церковь на протяжении последних 25 лет говорит об этом громко. И нужно охать или ахать когда общество наше вздыбливается конфликтами, и не нужно сетовать на неправильность ведения дел в государстве, когда именно от сердца человеческого исходят злые помыслы, реализующиеся в коррупции, в преступности, в бесчувственном отношении чиновников, в высочайшем градусе конфликтности и конкурентности между людьми", - отметил Предстоятель.

"Не может быть справедливого устроения жизни без справедливого устроения человеческой души", - подчеркнул он.

"Правда Божия", по его словам, преломляется в близких нам и понятных категориях: "когда взрослые дети последним делятся, чтобы поддержать жизнь родителей, когда человек невооруженный и даже слабый в поезде метро восстает, чтобы защитить девушку от нападков гадких и скверных людей и оказывается в реанимации – это Божья правда; и не нужно политических программ, чтобы почувствовать сердцем эту Божью правду".

"Отдавать себя нужно только за те цели и ценности, в которых отображается Божия правда, и любовь к ближним, и забота об Отечестве, и сохранение мира, и созидание жизни на основе справедливости. Все это покрывается Божьим законом, который призывает нас любить друг друга", - убежден патриарх.

Он обратился к священникам призывом делать все, чтобы "остановить народ наш от действий, которые могут разрушить жизнь людей": "Смело свидетельствуйте о правде Божией и идите туда, где вас даже не слушают, находите правильные слова, обращайтесь к людям, бейте в набатный колокол, иначе погубим свою страну и не только свою страну".

"Всякое безразличие, особенно молодежи, к правде Божией, это страшный признак самоубийства. Там где нет Божьей правды - там дебри, там беспамятство, там манипуляция. Там потеря жизненной ориентации", - считает патриарх.

Он призвал следовать примеру святых, "бороться за вечные и неизменные истины и в этой борьбе возрастать до такого состояния свободы, когда никакая маленькая псевдочеловеческая личность не будет способна манипулировать нашим сознанием и круто менять историческое течение нашего Отечества". "Пусть Господь преклонит милость к России и ко всей исторической Руси", - выразил надежду патриарх Кирилл.

ИТАР-ТАСС