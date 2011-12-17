17 декабря православный мир отмечает день памяти святой Варвары

Поклонение мощам святой великомученицы Варвары, день памяти которой православный мир отмечает 17 декабря, не предполагает участия в обрядах владельцев святыни. Такую точку зрения высказал в интервью «УНИАН-Религии» заместитель председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай БАЛАШОВ.

Вместе с тем он не отрицает, что прихожане храмов УПЦ, которые хотят приложиться к мощам великомученицы в день ее памяти, могут сделать это.

«Разумеется, это не предполагает участия в тех религиозных обрядах, которые проводят нынешние владельцы почитаемых нами святынь. Когда религиозные действия, осуществляемые на месте пребывания святыни, внешне настолько похожи на православное богослужение, я бы, во избежание всевозможных искушений или неверного толкования, решился пойти и поклониться святой великомученице разве что во вне богослужебное время», - сказал Н.БАЛАШОВ.

Н.БАЛАШОВ привел пример православной христианской традиции поклонения святыням древней Церкви в католических храмах Западной Европы.

«Самый, наверно, известный пример – это паломничество православных верующих из разных стран в Бари, где в католической базилике почивают мощи святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских», - отметил отец Николай.

По его словам, там, где не предполагается доступа к христианским святыням, верующий христианин может внутренне помолиться.

«На месте, почитаемом как гробница святого царя и псалмопевца Давида в Иерусалиме, где совершается публичное иудейское богослужение, или поклониться честной главе святого Иоанна Предтечи, которая, по преданию, хранится в Дамаске на месте, где когда-то находился христианский храм, а в последние тринадцать веков – мечеть Омейядов», - приводит пример Н.БАЛАШОВ.

Добавим, что по традиции 17 декабря тысячи православных христиан посещают Владимирский собор (принадлежит УПЦ КП). Только в этот день появляется возможность приложиться к святым мощам великомученицы в открытой раке.

*** Будущая великомученица Варвара родилась в знатной семье в 305-311 годах. Воспитывалась в языческом духе, но подвергла сомнению истинность эллинских богов и сблизилась с христианами. Отец отдал ее на суд правителя Мартиана. Праведница молилась не за себя, а за ближних и просила Бога одарить ее способностью унимать чужую боль и исцелять. С тех пор по молитвам к святой Варваре Господь спасает от болезней и напастей.