Сегодня в Лавре открывается православная выставка «Никольская»

17 декабря в крытой галерее, ведущей от Успенских ворот к площади Ближних пещер Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, состоится открытие Всеукраинской православной выставки «Никольская», приуроченная ко дню памяти святителя и чудотворца Николая.

В выставке примут участие представители епархиальных издательств и монастырских мастерских Украины, России, Белоруссии и других стран СНГ. Вниманию посетителей будет представлен большой ассортимент церковной и промышленной продукции: иконопись, духовно-нравственная литература, аудио-, видеопродукция церковно-исторической и богословской направленности, богослужебные облачения, церковная утварь, изделия народного ремесла, продукция из ткани, ювелирные изделия, монастырские травяные лечебные сборы.

Выставка будет проходить с 17 по 25 декабря.

Вход свободен ежедневно с 9.00 до 19.00.

Официальный сайт Святой Успенской Киево-Печерской Лавры