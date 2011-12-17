В Киеве на Владимирской горке состоится традиционный Благодарственный молебен

23 декабря в 10.00 в Киеве на Владимирской горке у памятника святому равноапостольному князю Владимиру состоится традиционный Благодарственный молебен. Как сообщает официальный сайт УПЦ, по традиции к участию в богослужении приглашены архиереи Украинской Православной Церкви, духовенство Киева и представители государственной власти Украины.



