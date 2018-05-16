Протоиерей Николай Балашов: поклонение мощам св. Варвары не предполагает участия в обрядах обладателей святыни

17 декабря православный мир отмечает день памяти святой великомученицы Варвары, мощи которой были привезены в Киев в 1108 году. Во все времена паломники, поклонившись всем святым отцам Печерским, спешили к святой Варваре.

Завтра тысячи православных христиан посетят Владимирский собор, только в этот день появляется возможность приложиться к святым мощам великомученицы в открытой раке.

*** Будущая великомученица Варвара родилась в знатной семье в 305-311 годах. Воспитывалась в языческом духе, но подвергла сомнению истинность эллинских богов и сблизилась с христианами. Отец отдал ее на суд правителя Мартиана. Праведница молилась не за себя, а за ближних и просила Бога одарить ее способностью унимать чужую боль и исцелять. С тех пор по молитвам к святой Варваре Господь спасает от болезней и напастей.

Накануне для святой Варвары проект «УНИАН-Религии» обратился к заместителю председателя Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви протоиерею Николаю Балашову с вопросами на тему почитания христианских святынь, пребывающих вне храмов Русской и Украинской Православной Церкви.

Согласно учению Православной Церкви, мощи православных святых - носители благодатных сил, светят отраженным светом Божества. Мощи святой великомученицы Варвары находятся во Владимирском соборе, который принадлежит Киевскому патриархату. Как быть православным христианам – прихожанам храмов УПЦ, которые хотят приложиться к мощам великомученицы в день ее памяти?

Многие тысячи православных христиан поклоняются святыням древней Церкви в католических храмах Западной Европы. Самый, наверно, известный пример – это паломничество православных верующих из разных стран в Бари, где в католической базилике почивают мощи святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.

Благодаря дружественному отношению римо-католического епископа и настоятеля базилики к православным там часто совершаются и православные богослужения. Настоятели других католических храмов в Италии, Франции и некоторых других странах, а также их епископы тоже часто идут навстречу просьбам православных и дают возможность не только в индивидуальном порядке поклоняться святыням, почитаемым христианами как Запада, так и Востока, но и совершать в этих местах православные службы для паломников.

В других местах не приходится надеяться на столь же любезное отношение. Но это не препятствует верующему христианину внутренне помолиться, например, на месте, почитаемом как гробница святого царя и псалмопевца Давида в Иерусалиме, где совершается публичное иудейское богослужение, или поклониться честной главе святого Иоанна Предтечи, которая, по преданию, хранится в Дамаске на месте, где когда-то находился христианский храм, а в последние тринадцать веков – мечеть Омейядов.

Разумеется, это не предполагает участия в тех религиозных обрядах, которые совершаются нынешними обладателями почитаемых нами святынь.

Однако в упомянутом вами случае, когда религиозные действия, совершаемые на месте пребывания святыни, внешне столь похожи на православное богослужение, я бы, во избежание всяких соблазнов или неверных истолкований, решился пойти и поклониться святой великомученице разве лишь во внебогослужебное время.

*** Мощи Варвары были привезены в Киев без левой руки, которая долгое время оставалась в Греции. В XVII веке руку великомученицы доставили в тогдашнюю Польшу и положили в братской Воздвиженской церкви Луцка. Эта рука также обладала огромной целительной силой. В одной из своих проповедей знаменитый украинский архиепископ Лазарь Баранович рассказывал киевлянам: "И я, одержимый тяжкою болезнью, не искал иного врача, кроме помощи от святых мощей великомученицы Варвары, и когда с верою испил воды, коею омочена была рука великомученицы, чаша сей воды была мне во спасение".

Волею случая рука святой Варвары оказалась в Киеве, но в раку она не попала, так как торговцы реликвиями, выкрав святыню из луцкой церкви, успели раздробить ее на мелкие кусочки. Она хранилась в отдельном ковчежце в реликварии Софийского собора...

Отец Николай, в сентябре в Киевский Патриархат обратился представитель Российского Клуба Православных Меценатов, с просьбой передать частичку мощей великомученицы Варвары в одноименный храм РПЦ. По его словам, он получил отказ. Возможен ли, по-вашему, конструктивный диалог в таких вопросах? Существует ли опыт полного возвращения мощей святых в Православную Церковь?

Здесь вновь стоит помянуть добрым словом наших западных братьев, не раз возвращавших православным те святыни, которые в свое время были вывезены из Византии разграбившими ее рыцарями-крестоносцами. Так, в 2004 году Папа Римский, по его словам, «в качестве жеста доброй воли» передал Константинопольскому Патриарху Варфоломею честные мощи святителей Иоанна Златоуста и Григория Богослова, которые ныне хранятся в Георгиевском Патриаршем соборе в Стамбуле.

*** В 1710 году только Михайловской церкви, где почивали чудотворные мощи святой великомученицы Варвары, не коснулась губительная язва: ни один из монахов не умер, невзирая на то, что святая обитель была открыта для всех, притекавших на поклонение. То же самое повторялось в 1770, 1830, 1848, 1853 и 1855 годах, когда свирепствовала холера.

В наши дни почитание христианских святынь приняло удивительные масштабы. Зачастую, главное, чего хотят люди - получить выгоду, к примеру, здоровье или благополучие. Поясу Пресвятой Богородицы поклонились сотни тысяч людей. Многие из них не бывают в храмах и не причащаются Святых Христовых Тайн. Между тем, они сутками стояли, чтобы приложиться к святыне. Как правильно относиться к святыням?

С верой и благоговением. И я уверен, что именно эти чувства заставляли миллионы верующих людей стоять в многочасовых, многокилометровых очередях при далеко не самых благоприятных погодных условиях. Вы хотите сказать, что у иных из них вера была несовершенной? Может быть. Бог один знает сердце каждого. Но я не взялся бы о том судить, сидя в тепле и указывая на пробелы в религиозном образовании. Если кто-то из них раньше и не имел обычая ходить в храм – у многих после такого стояния в жизни что-то изменится. В московских храмах в дни пребывания Пояса Пресвятой Богородицы появились на службе и у исповеди новые, совершенно незнакомые доселе лица.

*** "...два человека, Андрей и Федор (воины), увидя на честных ее мощах драгоценное украшение, сговорились оное похитить. Но лишь только приблизились они к раке, внезапно ударил страшный гром и посыпались от святой раки искры на их лица. От страха упали они на землю, как мертвые, и один из них сделался глух, а другой сошел с ума. Спустя неделю оглохший, пришедший с сокрушенным сердцем в Михайловскую церковь и приведя своего обезумевшего товарища, сознался во всем произошедшем". Записал игумен Михайловского монастыря Феодосий Софонович.

В Киеве и в некоторых уголках Украины верующие массово почитают некоторых умерших православных христиан, при жизни известных своим юродством или подвижничеством. Люди верят, что те «имеют дерзновение предстоять пред престолом Божиим», хотя сегодня и не являются святыми, прославленными Церковью. К ним ходят на могилы, сочиняют акафисты, просят исцеления, добавляют в воду землю с могилы и пьют… Как Церковь относится к такого рода почитанию?

Некоторые из перечисленных вами форм почитания явно выходят за рамки благословляемых Церковью. Но вместе с тем, прославлению святых обыкновенно всегда предшествовало народное почитание. А на могилы ходят, конечно, не только к канонизированным святым, но и просто к любимым пастырям, духовным друзьям и вообще близким людям. Проходит время – и становится ясным, действительно ли речь идет о небесных ходатаях, почитание которых христианами увенчивается церковным решением о причислении к лику святых. Поэтому Церковь склонна неспешно рассматривать вопросы о канонизации подвижников благочестия, хотя это порой и вызывает у кого-то нарекания.

Спасибо за беседу, отец Николай!

*** Царицы Анна Иоановна и Елизавета обменяли свои драгоценные перстни на простенькие серебряные кольца от святой Варвары. Эти колечки покупали и молодожены, считая, что они скрепляют союз любящих сердец. С этой целью приобрели дешевенькие кольца поэт Осип Мандельштам и его невеста Надежда. А известная графиня-схимница Анна Орлова-Чесменская воздвигла новую гробницу с рельефными изображениями (на это пошло девять пудов серебра) и серебряным балдахином весом в 14 пудов. Гробницу окружали 48 литых позолоченных ангелов работы петербургского мастера Андреева.

Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии»

