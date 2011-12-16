В Харькове построят храм в честь княгини Ольги

В Харькове появится новый православный храм в честь княгини Ольги.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН и Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС приняли участие в церемонии освящения места на территории больничного комплекса по Московскому проспекту, 195 для строительства нового храма в честь княгини Ольги, сообщают в пресс-службе ХОГА.

- Спасибо всем неравнодушным людям, желающим, чтобы здесь появился новый храм – ещё один маяк, ещё одна лампада, которая будет освещать дорогу душам, ищущим спасения в молитве и помощи и защиты у Бога, - сказал после церемонии викарий Харьковской епархии, архиепископ Изюмский владыка Онуфрий.

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