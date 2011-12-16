В Харькове построят храм в честь княгини Ольги
01:12, 16 декабря 2011Православие
9
Проведена церемония освящения места
В Харькове появится новый православный храм в честь княгини Ольги.
Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН и Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС приняли участие в церемонии освящения места на территории больничного комплекса по Московскому проспекту, 195 для строительства нового храма в честь княгини Ольги, сообщают в пресс-службе ХОГА.
- Спасибо всем неравнодушным людям, желающим, чтобы здесь появился новый храм – ещё один маяк, ещё одна лампада, которая будет освещать дорогу душам, ищущим спасения в молитве и помощи и защиты у Бога, - сказал после церемонии викарий Харьковской епархии, архиепископ Изюмский владыка Онуфрий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter