В Москве пройдут «Дни православной культуры»

C 16 декабря 2011 года по 15 января 2012 года в Москве начинаются Дни Православной культуры.

Мероприятие проводится Советом попечителей Храма Христа Спасителя при поддержке Московской Патриархии и Правительства Москвы по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организатор мероприятия - Благотворительный фонд “Русская икона” и Центр изящных искусств на Волхонке.

Цель проведения Дней православной культуры – содействовать формированию основ православного мировоззрения в современном гражданском обществе, показать историческую ценность русской православной иконы, как наиважнейшей ценности культуры и искусства русского народа, а также достояния государства, способствовать приобщению широких слоёв населения к православной культуре, а также возвращению в современную культурную среду традиционного русского искусства.

Основным событием Дней православной культуры станет проводимая в Центре изящных искусств комплекса Храма Христа Спасителя на Волхонке, 15 выставка уникальных старинных православных икон из частных коллекций. Всего на 1200 кв. метрах экспозиционной площади будет представлено свыше 300 икон различных эпох – от XV до ХХ вв.

Также в рамках Дней запланировано проведение круглых столов по вопросам сохранения православной культуры, семинары и лекции, посвящённые русской иконе, а также экспозиция русского народного быта, выступление фольклорных коллективов. В рамках Дней будет также организована “Биржа труда” для иконописцев и реставраторов, показательные работы по написанию большеформатной иконы для патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По итогам выставки будет издан сводный каталог о ней и экспонируемых иконах.

Особое место в рамках Дней займет благотворительная акция по сбору старинных икон для Храма Христа Спасителя, а также сбор средств на реставрацию икон Храма. Для вопросов, связанных с проведением акции, будет организована специальная «горячая линия», по которой можно будет получить ответы на интересующие в связи со сбором икон и пожертвований вопросы.

Выставка и связанные с ней мероприятия Дней православной культуры бесплатны для посещения и будут проводиться ежедневно с 10 до 20 часов. Вход в Центр изящных искусств со стороны ул. Волхонка.

Открытию Дней будет посвящена специальная пресс-конференция организаторов мероприятия, которая состоится 16 декабря 2011 г. в 10-00 в Центре изящных искусств. В пресс-конференции планируется участие ответственного секретаря Патриаршего совета по культуре архимандрита Тихона (ШЕВКУНОВА), ответственного секретаря Совета попечителей Храма Христа Спасителя, руководителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы Ю.В.АРТЮХА, руководителя Департамента культуры города Москвы С.А.КАПКОВА.

По вопросам участия СМИ в пресс-конференции и мероприятиях Дней контактный телефон: (915) 242-37-30 – директор благотворительного фонда «Русская икона» БОЙЦОВ Александр Петрович.

Православие.Ru