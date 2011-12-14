Наместник Лавры освятит крест больничного храма в честь св.Варвары

В день памяти святой великомученицы Варвары, 17 декабря в 13.00 на территории Киевской областной клинической больницы №1 (ул. Баггоутовская, 1) состоится освящение и водружение креста на купол строящейся церкви.

Как сообщил УНИАН-Религии протодиакон Василий Озимчук, чин освящения совершит наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении духовенства Киевской епархии.

*** Киевская областная клиническая больница расположена в исторической части Киева. За 145 лет истории медицинского учреждения в его стенах родились и совершенствовались несколько ведущих медицинских школ Украины. На сегодняшний день это многопрофильное медицинское учреждение, в составе которого 22 отделения. Больница предоставляет высококлассную медицинскую помощь детям и взрослым, в том числе и при таких сложных состояниях как ожоговая болезнь, онкопатология центральной нервной системы и органов грудной полости.

***Возведение церкви в честь святой великомученицы Варвары было начато 7 сентября 2009 года. По завершении строительства здесь будут возноситься молитвы об исцелении людей, находящихся на лечении в больнице.

У тяжелобольных пациентов появится возможность приобщиться к церковным Таинствам в палатах отделений. Храм при Киевской областной клинической больнице, несомненно, станет духовной лечебницей для ее пациентов.

