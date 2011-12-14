Завтра в Лавре открывается благотворительная Рождественская ярмарка
«Три мешочка от Николая»
В четверг, 15 декабря, на центральной площади Киево-Печерской Лавры в 14:00 состоится открытие Благотворительной рождественской ярмарки «Три мешочка от Николая». Мероприятие является совместным проектом Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и Украинской Православной Церкви.
Открытие ярмарки начнется торжественным зажжением Лаврской елки.
Дальше - время чудес, то есть, исполнение желаний маленьких мечтателей. Малышня сможет собственноручно написать письмо со своим пожеланием и положить его в специальный ярмарочный сундук - «Почта Святому Николаю». Почта будет работать до 18 декабря включительно, а в конце ярмарки Оргкомитет определит самые интересные, самые искренние письма, и дети получат подарки, которые просили у святого Николая.
А вот ученики, принявшие участие в общегородском конкурсе открыток «Добрый Николай» получат свое вознаграждение уже в первый день сказочного действа.
Тогда же, 15 декабря, детей угостят самым большим медовым пряником в Украине - праздничным «Николайчиком».
И, конечно же, - развлечения! Однако не обычные, а познавательные: маленьким Познайкам предложат развлечение «Веселая наука», а еще пригласят в лаборатории научных демонстраций «Сокровища природы».
В то время, когда детвора будет развлекаться, родители смогут приобрести подарки «от Николайчика», чтобы впоследствии положить их под подушку своим деткам.
Гостей благотворительной ярмарки порадует своим выступлением «Созвездие» - образцовый художественный коллектив студии эстрадного пения.
Какой же праздник обходится без семейного творчества? Вместе со взрослыми детвора может приобщиться к мастер-классам, в частности, собственноручно изготовить кормушку для птиц.
Такая программа ждет гостей ярмарки «Три мешочка от Николая» в течение четырех дней, с 15 по 18 декабря.
В последний день работы благотворительного мероприятия, 19 декабря, в 11:00 начнется культурно-художественное действо «Праздник Николая в Лавре».
В 15:00 «Почта Святому Николаю» объявит победителей конкурса писем, авторы лучших посланий будут награждены специальными подарками.
На ярмарке можно будет приобрести праздничные подарки: мед, конфеты, пряники, иконы, куклы ручной работы, сувенирные свечи, керамические подсвечники, валяные украшения и одежду.
Во время проведения Благотворительной рождественской ярмарки «Три мешочка от Николая», с 15 по 19 декабря, вход в Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник будет свободным.