В УПЦ призывают не верить слухам о здоровье митрополита Владимира

Секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр 12 декабря опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

«Состояние здоровья Блаженнейшего стабильное, хотя и остается тяжелым. В субботу, 10 декабря, перед отлетом в Салоники, больницу, где находится Блаженнейший Владыка, посетили честные мощи святого великомученика Димитрия Солунского. Блаженнейший Митрополит Владимир поклонился Святыни и причастился Святых Христовых Таин.

Сегодня нет никаких оснований для беспокойства и, тем более, для распространения ложных слухов, нарушающих молитвенное настроение верующих во время Рождественского поста.

При этом, Украинская Православная Церковь еще и еще раз призывает своих верующих, а также тех, кому небезразлично состояние здоровья Митрополита Владимира, к молитве за здоровье нашего Предстоятеля и его скорейшего выздоровления», - отметил архиепископ Александр.

Архиепископ Александр еще раз подчеркнул, что вся оперативная и правдивая информация о состоянии здоровья Блаженнейшего Митрополита Владимира распространяется только через официальный сайт Украинской Православной Церкви. Все остальное - это сплетни и провокации, - подчеркивают в УПЦ.

