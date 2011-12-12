На парламентских выборах УПЦ никого не будет поддерживать

УПЦ (МП) на предстоящих парламентских выборах не будет поддерживать ни одну из политических партий, однако, не исключено, что будет обращать внимание на добрые дела какого-то конкретного политика. Такое обещание высказал пресс-секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий Коваленко в интервью газете «День».

«Церковь не поддерживает какую-либо политическую силу. И все же Церковь может обращать внимание на чьи-то добрые дела, в частности и политиков. Однако я бы не советовал священнослужителям публично выражать свою политическую позицию. Ибо если в рясе говорим о своих политических предпочтениях, это воспринимается как позиция Церкви», - заявил о. Георгий.

По убеждению пресс-секретаря Предстоятеля УПЦ (МП), наше общество является крайне заполитизированым. Политика украинцам видится во всем, в том числе в выступлениях Патриарха РПЦ Кирилла во время его традиционных визитов в Украину. Сам о. Георгий ничего крамольного, оскорбительно для Украины в речах главы РПЦ не замечает.

«У нас очень заполитизировано общество. Иногда мы слышим, что, собственно, хотим услышать. Патриарх Кирилл - гражданин России. Он живет в определенном информационном пространстве и, наверное, имеет некую политическую позицию. Но когда он приезжает сюда и говорит, благодаря СМИ его могли слышать миллионы. И если его слушать сквозь призму Евангелия, он ничего такого не говорит, чтобы могло оскорбить кого-то в Украине», - сказал он

На вопрос, почему в Украине Патриарху РПЦ уделяют больше внимания, чем Митрополиту Владимиру, о. Георгий отметил, что в отечественных СМИ сложилась такая ситуация, когда мнение гостя для них интереснее хозяина.

«Блаженнейший митрополит Владимир на протяжении двадцати лет говорил, когда еще имел возможность говорить громко и эмоционально. Если вспомнить какие бурные события в обществе, то им делалась обширныя заявление, с которых пресса и телевидение тиражировали одну-две фразы, особо не вникая в то, о чем вообще идет речь. Почему нам не дают газетных / журнальных полос или телевизионных эфиров? .. Ибо для наших СМИ гость интереснее хозяина », - подчеркнул священник.

В целом, как считает Георгий, политика вместе с религиозной индифферентностью многих украинцев является одним из важнейших факторов, которые мешают установлению стабильной межконфессионального согласия в Украине.

«Когда каждый определится к какой Церкви принадлежит, а еще когда человек будет ходить в ту или иную церковь не только потому, что его там крестили, а по зову сердца, это уберет одну из основ межконфессионального противостояния. Кроме того, если нам удастся не пустить политику за церковную ограду, то недоразумений будет значительно меньше. И, наверное, должно пройти время, чтобы зажили нанесенные раны. Наконец, должны прийти новые поколения, которые не принимали непосредственное участие в конфликтах. Как раз молодые из всех Церквей демонстрируют большую готовность к диалогу и сотрудничеству. Они живут будущим, а не прошлым», - акцентировал о. Георгий Коваленко.

РИСУ