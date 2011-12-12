Киевским духовным школам переданы в дар книги по библеистике

Профессор Рудольф Мозес подарил библиотеке Киевских духовных школ свою библиотеку, насчитывающую более 5000 томов.

Господин Рудольф Мозес, преподававший Священное Писание Ветхого Завета в университетах Констанца (Германия), а затем в Майнце (Германия), передал Киевской духовной академии свою библиотеку, собиравшуюся несколько десятилетий. Собрание содержит множество книг, в том числе редких, на европейских языках (преимущественно немецком) по герменевтике, библейской археологии, библейским языкам, истории и проч.

Транспортировка библиотеки организованна заботами благотворительного фонда "Реновабис" и лично профессора Барбары Халленслебен (Фрибур, Швейцария).

Во время визита делегации Киевской духовной академии в университет Фрибура, ректор КДА архиепископ Бориспольский Антоний встретился с профессором Мозесом. Владыка ректор поблагодарил профессора за столь ценный дар, и вручил памятные подарки господину Мозесу, а также тем, кто принял участие в организации доставки библиотеки в Киев.

КДАИС