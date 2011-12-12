В Болгарии отреставрируют чудотворную Бачковскую икону Богородицы

В Болгарии будет отреставрирована чудотворная Бачковская икона Пресвятой Богородицы, сообщает Седмица.ru со ссылкой на болгарское издание «Двери Православия».

Специальная комиссия Синода в составе митрополитов Сливенского Иоанникия, Неврокопского Нафанаила и Пловдивского Николая подготовила положение по реставрации и обязала мастеров информировать комиссию о каждом этапе проводимых работ.

В этом году реставраторы Йовка Юрукова и Ганчо Ганев сняли серебряный киот с чудотворной иконы и ужаснулись, увидев её плачевное состояние. По их мнению, это чудо, что изображение Пресвятой Девы еще не рассыпалось. На их требование срочно провести консервационные работы по сохранению чудотворной иконы игумен Бачковского монастыря епископ Агатонийский Борис ответил, что на это нужно разрешение Синода.

Синод разрешил проведение реставрационных работ, которые должны пройти в стенах обители, и возложил их финансирование на Бачковский монастырь.

Проведение консервации поручено проф. Григору Григорову из Национальной художественной академии, реставратору Илие Асенову и двум афонским монахам Симеону из монастыря Дионисиат и Мефодию из монастыря Зограф.