В РПЦ призывают к гражданскому контролю над выборами

В Русской Церкви призывают начать общенациональный диалог относительно формата избирательного процесса и гражданского контроля над ним, – заявил протоиерей Всеволод ЧАПЛИН в интервью порталу «Православие и мир» после завершения многотысячной акции протеста против нарушения прав избирателей на выборах в Госдуму.

«В этом диалоге могли бы принять участие не только представители органов власти, Центризбиркома, тех, кто пришел на митинги, но и разных политических сил (в первую очередь, вошедших в Госдуму), общественных объединений, в том числе и оппозиционных – как справа, так и слева, как с консервативной стороны, так и с либеральной, – а также религиозных общин, разных социальных слоев: предпринимателей, законодателей, воинского сословия, жителей больших городов и сельской местности», – считает о. Всеволод и подчеркивает, что закрытость ряда элементов избирательной системы беспокоит людей, и общественного контроля за этой системой должно быть больше.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества выразил одобрение мирному характеру завершившихся митингов и надежду, что власть ответит на поставленные неудобные вопросы: «Надеюсь, что власть на эти вопросы ответит честно и адекватно, что они не повиснут в воздухе».

Правмир